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Названа новая группа риска для коронавируса: максимум летальных случаев

STYLERКоронавирус    21.04.2020 - 17:42
Названа новая группа риска для коронавируса: максимум летальных случаев
Ученые рассказали о полных людях и коронавирусе (фото: РБК-Украина)

Ученые рассказали, почему полные люди рискуют заразиться коронавирусом

Коронавирус в мире инфицировал около 2,5 миллионов людей. По статистике, большинство летальных исходов зафиксировано у категории людей, старше 60 лет с хроническими заболеваниями. Вирус постоянно мутирует и охватывает все более разные вековые группы. Группа биологов из ОАЭ выяснила также связь COVID-19 и людей с избыточным весом. Как доказали ученые, полные люди больше подвержены инфекции, чем люди без лишнего веса.

Дело в том, что ожирение способствует выработке белка ACE2 (ангиотензинпревращающий фермент 2), при помощи которого коронавирус SARS-CoV-2 проникает в клетки легких.

"Результаты различных опытов на животных показывают, что уровень выработки белка ACE2 был значительно выше у мышей, которые страдали от ожирения, причем эти изменения проявлялись в основном в тканях легких. Это объясняет то, почему ожирение повышает риск развития тяжелых форм COVID-19", —сообщили ученые из ОАЭ.

Ученые со всего мира сообщают, что люди с ожирением, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертоники больше всего рискуют встретиться с инфекцией и после нее умереть. Болезни и без инфекции угнетают иммунитет, поэтому выздоровление стоит под большим вопросом.

Как мы ранее писали, коронавирус в Украине наиболее летален для людей с определенной группой риска. К такому выводу пришли в Минздраве после анализа смертельных случаев.

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