Названа найтоксичніша каша: багато людей їдять її щодня

Рис - один із найпопулярніших злаків у світі. З нього готують безліч страв, зокрема й рисову кашу, яку так люблять і дорослі, і діти. Проте, дієтологи застерігають: надмірне споживання рису може бути небезпечним для здоров'я.
Чому рисову кашу треба споживати з обережністю, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Річ у тім, що рис, особливо білий, має високий глікемічний індекс. Це означає, що після його вживання рівень цукру в крові різко підвищується. Таке коливання цукру може призвести до розвитку цукрового діабету 2 типу, ожиріння та серцево-судинних захворювань.
Крім того, у рисі міститься миш'як - токсична речовина, яка може накопичуватися в організмі та викликати різні захворювання, зокрема й рак. Звісно, вміст миш'яку в рисі зазвичай невеликий, але регулярне споживання цієї крупи може призвести до накопичення токсину в організмі.
Рисова каша - смачна та поживна страва, але її варто вживати з обережністю. Краще обирати бурий рис, ретельно промивати його перед приготуванням та не їсти занадто часто. А якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем.
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В матеріалі використані такі джерела - The American Journal of Clinical Nutrition, сайт ВООЗ, Harvard.