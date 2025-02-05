Названа найтоксичніша каша: багато людей їдять її щодня

В чому небезпека рисової каші?

Річ у тім, що рис, особливо білий, має високий глікемічний індекс. Це означає, що після його вживання рівень цукру в крові різко підвищується. Таке коливання цукру може призвести до розвитку цукрового діабету 2 типу, ожиріння та серцево-судинних захворювань.

Крім того, у рисі міститься миш'як - токсична речовина, яка може накопичуватися в організмі та викликати різні захворювання, зокрема й рак. Звісно, вміст миш'яку в рисі зазвичай невеликий, але регулярне споживання цієї крупи може призвести до накопичення токсину в організмі.

Як зменшити ризик?

Обирайте бурий рис : він має нижчий глікемічний індекс та містить більше корисних речовин, ніж білий рис.

: він має нижчий глікемічний індекс та містить більше корисних речовин, ніж білий рис. Ретельно промивайте рис перед приготуванням : це допоможе зменшити вміст арсену.

: це допоможе зменшити вміст арсену. Варіть рис у великій кількості води : це також сприяє зменшенню вмісту арсену.

: це також сприяє зменшенню вмісту арсену. Обмежте споживання рису: не варто їсти рисову кашу щодня. Краще чергувати її з іншими крупами – гречкою, вівсянкою, пшоном.

Кому треба обмежити рисову кашу?

Людям з діабетом : їм слід особливо ретельно контролювати рівень цукру в крові та обмежувати споживання рису.

: їм слід особливо ретельно контролювати рівень цукру в крові та обмежувати споживання рису. Людям із зайвою вагою : їм краще віддати перевагу іншим крупам, які мають нижчий глікемічний індекс.

: їм краще віддати перевагу іншим крупам, які мають нижчий глікемічний індекс. Дітям та вагітним жінкам: їм слід обмежити споживання рису через вміст арсену.

Рисова каша - смачна та поживна страва, але її варто вживати з обережністю. Краще обирати бурий рис, ретельно промивати його перед приготуванням та не їсти занадто часто. А якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем.