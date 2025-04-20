Названа найкраща крупа для схуднення: працює краще, ніж дієти і спортзал

Боротьба із зайвими кілограмами часто супроводжується надокучливим відчуттям голоду, яке змушує зриватися з дієти. Проте дієтологи та експерти зі здорового харчування виділяють одну крупу, яка може стати справжньою знахідкою для тих, хто худне.

Яку крупу не треба оминати, щоб схуднути, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Що таке булгур і чому він корисний?

Булгур - це не екзотичний суперфуд, а доступна крупа, виготовлена з подрібнених зерен твердої пшениці, які попередньо пропарили та висушили. Завдяки такій мінімальній обробці булгур зберігає більшість корисних властивостей цільного зерна, що робить його чудовим вибором для здорового раціону.

Ключова перевага булгуру в контексті схуднення та ситості – це надзвичайно високий вміст харчових волокон (клітковини). У 100 грамах готового булгуру міститься близько 4-5 грамів клітковини, що значно більше, ніж у білому рисі чи звичайних макаронах. Як це працює?

Створює об'єм

Клітковина вбирає воду і розбухає в шлунку, даруючи відчуття наповненості.

Уповільнює травлення

Їжа довше перетравлюється, що пролонгує ситість.

Стабілізує цукор у крові

Уповільнене засвоєння вуглеводів запобігає різким стрибкам та падінням рівня глюкози, які часто провокують раптові напади голоду та тягу до солодкого.

Покращує роботу кишківника

Це важливо для загального здоров'я та метаболізму.

Додаткові переваги булгуру:

Рослинний білок

Хоча булгур не є лідером за вмістом білка, він все ж містить його (близько 3-4 г на 100 г), що додатково сприяє ситості.

Складні вуглеводи

Забезпечують організм стабільною енергією на тривалий час.

Вітаміни та мінерали

Булгур є добрим джерелом вітамінів групи B, магнію, марганцю та заліза.

Низький глікемічний індекс

Допомагає підтримувати стабільний рівень цукру в крові.

Як булгур допомагає схуднути?

Завдяки тривалому відчуттю ситості ви з меншою ймовірністю будете переїдати або тягнутися до шкідливих перекусів між основними прийомами їжі. Стабільний рівень енергії та відсутність різких нападів голоду допомагають дотримуватися обраного плану харчування.

Як включити булгур у раціон

Подавайте як гарнір замість картоплі, рису чи макаронів. Додавайте до свіжих овочевих салатів для більшої поживності. Використовуйте як основу для ситних супів. Готуйте аналоги плову з овочами, грибами чи нежирним м'ясом. Створюйте модні та корисні "боули".