Названа группа людей, у которой развивается иммунитет к COVID-19 без инфицирования

Как правило, врачи рекомендуют не контактировать с родственниками, которые болеют коронавирусом. Однако это не всегда справедливо. Недавно исследователи выяснили, что дети, которые коммуницируют с зараженными COVID-19 родителями, могут обрести иммунитет без инфицирования. Такие выводы позволяет сделать статья, опубликованная в издании Nature Communications.

Исследование, проведенное австралийскими учеными, показывает, что дети, тесно контактирующие с родителями, симптоматически болеющими COVID-19, способны вырабатывать иммунный ответ на коронавирус, не испытывая при этом тяжелых симптомов инфекции. Это верно даже для тех детей, которые регулярно спали в кровати с заболевшими родителями.

Авторы работы изучили иммунный профиль семьи, состоящей из двух родителей с симптоматическим COVID-19 и их трех детей младшего школьного возраста. Еще до того, как коронавирус широко распространился по Австралии, родители присутствовали на публичном мероприятии без своих детей.

Когда родители вернулись домой, у них появились симптомы респираторного заболевания — кашель, повышенная температура, насморк и головная боль. После появления симптомов каждые 2-3 дня они сдавали анализы. У каждого из испытуемых в слюне были найдены антитела к коронавирусной инфекции. При проведении анализов тех же показателей у детей выяснилось, их организм стал вырабатывать иммунитет именно на тот штамм вируса, который был у их родителей.

При этом у самого младшего ребенка, у которого не было никаких симптомов вирусного заболевания, был найден самый сильный иммунитет к COVID-19. Вне зависимости от силы иммунитета у каждого ребенка уровень биохимических медиаторов воспаления оставался на низком уровне, что говорит о том, что они инфицированы не были.

Напомним, что ранее главный инфекционист США заявил о необходимости носить маски и после появления вакцины от COVID-19.

А также рассказывали о том, что врачи предупредили об опасности превращения одноразовой маски в многоразовую.