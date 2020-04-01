В Минздраве назвали главную группу риска для коронавируса среди украинцев

Коронавирус в Украине наиболее летален для людей с определенной группой риска. К такому выводу пришли в Минздраве после анализа смертельных случаев. Для кого наиболее опасен COVID-19 - в материале Styler.

По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, в группе риска украинцы с сахарным диабетом.

К такому выводу врачи пришли после анализа смертельных случаев в Украине. Напомним, таких на 31 марта 17, всего заболело 669 человек, 10 из них - выздоровело.

Ляшко пообещал, что в ближайшем времени Минздрав предоставит детальную "разбивку" всех летальных случаев в Украине. Тогда станет понятно, для каких людей коронавирус наиболее опасен.

"Но обратим внимание, что самое большое количество летальных случаев фиксируется у тех, кто болен сахарным диабетом", - заявил Ляшко.

По словам главного санитарного врача, чаще всего получить осложнения от коронавируса могут пожилые люди с хроническими заболеваниями, который угнетающе влияют на иммунную систему.

Виатор Ляшко напомнил, что задачей украинцев является максимальная защита людей из группы риска. Их необходимо изолировать на период карантина и не допустить инфицирования.

Ранее мы писали, что украинские врачи рассказали о новых скрытых симптомах коронавируса, которые появляются еще до того, как возникают типичные признаки - сухой кашель и температура.