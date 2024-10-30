Названа єдина річ, яка допоможе людям 40+ уникнути слабоумства

Хвороба Альцгеймера, як один із видів деменції - це страшне захворювання, коли повністю стирається пам'ять, особистість і все, що залишається від людини, це фінкціонуюче тіло. Але є спосіб захистити себе від захворювання.

Що саме треба робити людям після 40, щоб запобігти деменції, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Оксани Скиталінської у Facebook.

Що саме треба робити, щоб уникнути деменції

Експерт розказала, що здоровий сон допомогає уникнути деменції.

Вчені продовжують досліджувати важливість сну для здоров’я, і, виявляється, він є критичним у запобіганні багатьом захворюванням. Дослідження на 172 тисячах людей показало, що достатній сон додає в середньому п’ять років життя чоловікам та два роки жінкам. Брак сну, навпаки, пов'язаний з ризиками серцево-судинних захворювань, деменції та діабету 2 типу.

Також нестача відпочинку може негативно вплинути на гормональний фон, зокрема, знизити вироблення гормону росту, що позначається на шкірі та регенерації м'язів.

Сон важливий для мозку, бо під час нього нейрони знижують активність, що сприяє відновленню нервової системи. За даними клініки Майо, люди, які сплять менше семи годин на добу, мають підвищений артеріальний тиск, і ризик розвитку деменції зростає на 30%.

Недостатній сон у віці 50-70 років може підвищувати ризик розвитку деменції на 30%, незалежно від соціальних та інших факторів. Крім того, дефіцит сну в середньому віці підвищує ризик деменції на старших етапах життя. Під час сну організм виконує важливі функції: м’язи відновлюються, виділяються гормони, зокрема тестостерон та гормон росту. Недостатній відпочинок порушує ці процеси, що позначається на стані шкіри та знижує здатність м'язів до відновлення.

Відомо, що нестача сну також негативно впливає на когнітивні функції, сприяє нечутливості до інсуліну та підвищує ризик діабету 2 типу. Під час сну мозок знижує активність нейронних зв'язків, що важливо для відновлення нервової системи. Хронічний недосип підвищує рівень тау-білка в мозку, що може призвести до порушення когнітивних функцій і хвороби Альцгеймера.

Рекомендовано дорослим спати близько 7-8 годин на добу, хоча потреба у сні може варіюватися залежно від індивідуальних особливостей. Щоб оцінити, чи ви спите достатньо, зверніть увагу на своє самопочуття: якщо прокидаєтеся без будильника та відчуваєте себе бадьорим - це хороший знак. Якщо ж постійно відчуваєте втому вдень, можливо, варто збільшити тривалість сну.

Поради для покращення якості сну: