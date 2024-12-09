Названа дешева добавка, яка очистить печінку та полегшить похмілля

Чи часто ви відчували після алкоголю розбитий стан на ранок та небажання робить будь-що? Експерти розповіли, що певна добавка може бути ключем до лікування похмілля.

Яка дешева пігулка може покращити стан печінки та знизити алкогольну інтоксикацію, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на The Mirror.

Яка добавка допоможе впоратися з похміллям?

Виявляється, що розторопша допомагає підтримувати здоров’я печінки та зменшує запалення, тобто ідеально підходить для подолання похмілля.

Розторопша - це рослинний лікарський засіб, отриманий з рослини розторопші, також відомої як розторопша маріанум. Колюча рослина має характерні фіолетові квіти та білі жилки.

Екстракт розторопші має велику кількість силімарину, який був сконцентрований з самої рослини.

Відомо, що силімарин, отриманий з розторопші, має антиоксидантні, противірусні та протизапальні властивості.

Зараз екстракт розторопші продається у формі пігулок.

Традиційно його використовували для лікування захворювань печінки та жовчного міхура, стимулювання виробництва грудного молока, профілактики та лікування раку та навіть захисту печінки від укусів змій, алкоголю та інших отрут навколишнього середовища.

Що робить розторопша?

Розторопшу часто рекламують через її захисну дію на печінку, і її часто використовують люди, які мають пошкодження печінки через такі захворювання, як алкогольне захворювання печінки, неалкогольна жирова хвороба печінки, гепатит і навіть рак печінки.

Хоча необхідні додаткові дослідження того, як це працює, вважають, що розторопша зменшує пошкодження печінки, спричинене вільними радикалами, які утворюються, коли печінка метаболізує токсичні речовини.

Дослідження 2021 року показало покращення функції печінки у людей з неалкогольною жировою хворобою печінки, які приймали добавку розторопші, припускаючи, що це може допомогти зменшити запалення та пошкодження печінки.

Однак важливо зазначити, що хоча вітамінні та мінеральні добавки загалом безпечні для споживання, найкраще отримувати поживні речовини з харчових джерел, коли це можливо. Перш ніж вносити будь-які істотні зміни у свій раціон або спосіб життя, проконсультуйтеся з лікарем, щоб виключити будь-які основні захворювання.