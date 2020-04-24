Названа дата второй волны коронавируса в Украине: прогноз не радует

Медики рассказали, когда начнется вторая волна коронавируса в Украине (коллаж РБК-Украина)

Медики предупреждают о новых волнах коронавируса в Украине, которые накроют страну уже скоро

Американские ученые предупредили о том, что вторая волна коронавируса наступит зимой. При этом, отмечают эксперты, вторая волна может стать еще страшнее, чем первая, так как наложится на начало эпидемии гриппа. В то же время украинские медики говорят не только о второй, но и о третьей волне COVID-19.

"По мнению ученых, во время первой волны, может переболеть только 5% населения. В Украине эта цифра составляет 1,8 миллиона человек. Летом скорее всего передача вируса не исчезнет, мы будем продолжать регистрировать единичные случаи, а осенью, когда мы начнем проводить больше времени в помещениях, количество контактов между людьми возрастет - это и будет началом второй волны", - говорит эпидемиолог Владимир Курпита.

Теоретически, пандемия закончится только тогда, когда сформируется коллективный иммунитет. Для этого есть два пути. Первый, говорят эксперты, - просто переболеть, второй - сделать прививку. Сейчас же десятки компаний и университетов по всему миру работают над созданием вакцины. Но исследование может длиться больше года.

"Очень много проходит времени от разработки вакцины до ее клинического применения, а это именно сертификация вакцины, проведение клинических исследований", - объясняет президент украинского медицинского клуба Иван Сорока в программе "Ранок з Україною".

В США и Великобритании уже тестируют первые вакцины на добровольцах. И Украина задних не пасет. Кстати, Владимир Зеленский пообещал миллион долларов украинским ученым, которые разрабатывают вакцину.

"Те широко разрекламированные препараты, которые использовались в других показаниях, к эпидемии практически себя не оправдали и имеют много побочных эффектов, и к этому надо относиться с большой осторожностью. На сегодня в Минздраве подано три заявки на проведение клинических исследований. Эти препараты известны, они использовались в качестве индукторов иммунитета", - отметил Сорока.

Кроме того, зарубежная практика показала эффективное лечение одной из составляющих крови человека, который уже переболел - плазмой. Однако законодательно в Украине такое лечение не согласовало.

"Технологически для этого надо подготовить документы Минздрава и утвердить этот стандарт. Иммуноглобулины в плазме людей, которые выздоровели, связываются с частицами, не давая им возможности закрепиться в организме человека, и выздоровление проходит быстрее", - объясняет Сорока.

В то же время, немецкие ученые заговорили об "иммунных паспортах". Такой документ станет пропуском в нормальную жизнь для тех, кто уже переболел. Для этого предлагают тестировать массово людей на наличие антител, чтобы отслеживать распространение пандемии. И понять, когда время заканчивать карантин. Сейчас же не существует признанных в мире лекарств от коронавируса и пациентов до сих пор лечат симптоматически. Но есть все шансы, что ко второй волне пандемии, в том числе и наша страна будет вооружена.

Напомним, что недавно ученые спрогнозировали развитие коронавируса в Украине. Сценарий, к слову, не очень оптимистичный.