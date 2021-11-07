Названа дата ожидаемого пика COVID-19: существует риск повторной вспышки

Он подчеркнул, что стабилизировать ситуацию помогло увеличение темпов вакцинации. Кроме того, введение ограничений "красной" зоны также могут способствовать этому.

"Сейчас мы говорим о первых положительных признаках: госпитализация и уровень смертности прекратили высокий рост и временно стабилизировались на самом высоком историческом уровне", - заявил эксперт.

Ганиченко отметил, что очень высокий риск повторной вспышки COVID-19. Поэтому говорить о стабилизации ситуации в Украине пока рано.

Сначала необходимо дождаться положительного тренда в течение двух-трех недель. Эксперт также призывает соблюдать карантин и наращивать темпы вакцинации.