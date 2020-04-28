Названа дата окончания эпидемии COVID-19 в Украине: ждать уже недолго

Коронавирус в Украине и мире (коллаж РБК-Украина)

Коронавирус в Украине уже пошел на спад, и скоро эпидемия закончится

Коронавирус COVID-19 продолжает распространяться в Украине и мире. При этом ученые сделали смелое заявление, что пик пандемии в нашей стране уже закончился, а также назвали дату ее окончания. Что известно о новых прогнозах по пандемии коронавирусной инфекции - в материале Styler.

Такие данные предоставили сингапурские ученые. Они смоделировали дату окончания пандемии коронавируса в мире в целом и в каждой стране, в том числе и в Украине, - в частности.

Согласно их расчетам, размещенным на ресурсе Data-Driven Innovation Lab, пандемия в Украине закончится уже скоро - 8 июня 2020 года. При этом разгар эпидемии в стране уже миновал.

Ученые посчитали, что уже к 19 мая Украина преодолеет 97% всех случаев, через десять дней - 99% случаев, а к 8 июня полностью избавится от коронавируса. А пик эпидемии в стране был 15-16 апреля.

Ученые назвали дату окончания пандемии коронавируса в Украине (фото: Data-Driven Innovation Lab)

Прогноз базировался на основе ежедневного мониторинга новых случаев по каждой стране. В основе моделирования - модель SIR. Она учитывает количество людей, что в зоне риска, число уже инфицированных и выздоровевших.

Отметим, что одна страна в мире уже официально заявила, что полностью избавилась от коронавируса.

Ранее мы писали, что врачи и ученые из Украины, Китая и США высказались о возможных осложнениях и необратимых последствиях для организма человека из-за коронавируса.