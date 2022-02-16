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Названа бактериальная инфекция, которая может увеличить риск образования рака желудка

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Среда 16 февраля 2022 07:01
Названа бактериальная инфекция, которая может увеличить риск образования рака желудка Фото: ученые назвали бактериальную инфекцию, которая может увеличить риск образования рака желудка (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Симптомы рака желудка трудно обнаружить и это затрудняет раннюю диагностику смертельной болезни. Одной из причин развития рака является бактериальная инфекция, которая может увеличить риск его развития. Она называется хеликобактер пилори.

Об этом сообщает издание Express.

Хеликобактер пилори - это тип инфекции, которая поражает слизистую оболочку желудка и распространяется через пищу и воду. Британские ученые заявляют, что бактериальная инфекция не вызовет никаких проблем для большинства людей и ее можно лечить.

Другими факторами, которые могут увеличить риск развития рака желудка, являются возраст, пол, наличие некоторых заболеваний желудка и семейный анамнез заболевания - сведения о возникновении и течении болезни.

Мужчины старше 50 лет подвергаются наибольшему риску в этом отношении. Кроме того, длительный кислотный рефлюкс, гастрит и пернициозная анемия влияют на иммунную систему и повышают риск развития рака.

Симптомы рака желудка

Большинство симптомов рака желудка проявляются в брюшной полости. Пациенты с этим заболеванием часто испытывают:

  • изжогу,
  • кислотный рефлюкс,
  • проблемы с глотанием,
  • тошноту,
  • рвоту,
  • расстройство желудка,
  • люди очень быстро чувствуют себя сытыми после начала приема пищи.

Кроме того, есть и другие симптомы, включая потерю аппетита и шишку или боль в верхней части живота. Кроме того, люди также могут чувствовать усталость, как будто у них нет энергии. Но не все симптомы рака желудка являются раком.

Напомним, в Мелитополе врач поставила женщине неправильный диагноз и не заподозрила рак.

Ранее ученые назвали овощи, которые увеличивают риск рака желудка.

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