Назван способ ношения маски, который дает двойную защиту от коронавируса

Ношение одновременно двух защитных масок может усилить защиту от коронавируса. Ученые рассказали, какие маски лучше выбрать, чтобы создать дополнительный барьер от проникновения COVID-19 в ваш организм.

Так, по словам ряда исследователей, носить сразу две маски - хорошая идея, когда более функциональная маска недоступна, пишет health.com.

"Ношение двух масок может быть разумной идеей, если фильтрующая способность масок не очень высока", - говорит в статье.

Согласно большинству исследований, несколько слоев ткани фильтруют вирусные частицы лучше, чем один слой, а два слоя высококачественной ткани с плотным переплетением работают лучше всего.

"При использовании материалов более низкого качества большее количество слоев может работать лучше", - рассказывает доктор Скотт Сигал.

Такой способ эффективен и в тех случаях, если маска неплотно прилегает к лицу, открывая доступ к частичкам вируса.

К примеру, к такому способу прибегали Джо Байден и Том Круз. Под низ они надевали хирургическую маску, а сверху - тканевую.

"Ношение относительно свободной хирургической маски или маски другого медицинского типа с плотно прилегающей тканевой маской поверх нее может создать лучший "сэндвич" с маской", - добавляют ученые.

Отлично работает и другой способ - надеть тканевую маску, а поверх нее - хирургическую.

"Когда вам нужно носить две маски, зависит от качества маски, - говорит эксперт по инфекционным заболеваниям Амеш Адаля. - Это зависит от размера маски и от того, насколько хорошо она служит барьером".

Как правильно носить двойную маску

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