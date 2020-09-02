Назван симптом коронавируса, который может быть ключевым

Врачи рассказали про еще один симптом коронавируса, который может быть ключевым. Речь идет про боль в животе, но при этом могут отсутствовать респираторные признаки болезни.

К такому выводу пришли медики из Австралии, пишет The Mirror.

Интересно, что еще в мае у ряда пациентов из Франции выявили такие же признаки - боли в животе без легочных симптомов. Соответствующее исследование было опубликовано Королевским колледжем врачей.

"Хотя коронавирус считают респираторным вирусом, который в основном передается через дыхательные пути, первичное или вторичное оральное заражение может быть причиной этих абдоминальных симптомов", - говорилось тогда в статье.

А вот в Австралии такой симптом выявили у 37-летней медсестры. Медик почувствовала боли в животе и решила на всякий случай пройти тест на COVID-19

Об этом случае заявил заместитель премьер-министра и министр здравоохранения Австралии Стивен Майлз.

Пока же главными симптомами остаются: повышенная температура, кашель и потеря обоняния, вкуса.

Напомним, что по состоянию на утро среды, 2 сентября, в Украине официально подтверждены 125 798 случая коронавирусной инфекции. Из них 2 495 - за прошедшие сутки.

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