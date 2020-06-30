Назван самый вредный фрукт: провоцирует рак и бесплодие

Ученые назвали самый опасный для здоровья человека фрукт, употребление которого связано с риском ряда опасных болезней, таких как рак, бесплодие, диабет и прочие.

Исследователи из США проанализировали 36 тысяч образцов 48 различных фруктов и овощей и пришли к выводу, что лидирует в антирейтинге любимая большинством украинцев летняя ягода клубника. Об этом говорится в отчете некоммерческой организации Environmental Working Group, пишет The Daily Mail.

Как оказалось, связано это с очень высоким содержанием пестицидов в клубнике. Ученые нашли опасные вещества в 70% проанализированных образцов ягоды.

В пятерку наиболее опасных зачислили также шпинат, нектарин, яблоки и персики. Но клубника уверено лидирует в этом перечне.

Ученые говорят, что выявленные пестициды могут провоцировать такие недуги, как бесплодие, диабет, болезнь Паркинсона, ожирение и рак.

Опасные пестициды выявлены были и в ряде других популярных фруктов и овощей. Это груши, вишни, виноград, сельдерей, помидоры, перец, картофель.

Интересно, что термин "фрукт" не ботанический, а бытовой и хозяйственный. Фруктом называют сочный съедобный плод растения. Ягода - это тоже сочный плод растения, но меньших размеров. В бытовом понимании фрукт отличается от ягоды в основном размером.

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