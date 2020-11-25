Назван самый вредный алкоголь: депрессия, галлюцинации и даже смерть

Врачи рассказали, что абсент лучше вообще не употреблять. И дело в том, что это алкоголь, а в том, что он особенно токсичен для человеческого организма. Так, раньше считалось, что крепкий зеленоватый напиток, приготовленный из аниса, полыни и многих других растительных компонентов, вызывает целый ряд побочных эффектов, включая судороги, галлюцинации, ухудшение психики и психоз. Об этом пишет издание Uncover USA.

В народе его часто называют "зеленой феей", потому как галлюцинации – это реальное последствие употребления токсинов, содержащихся в абсенте.

Вред от абсента связывают в основном с содержанием в нем туйона (монотерпина), токсичного вещества, которое содержится в горькой полыни и может с достаточно большой вероятностью вызвать ряд негативных последствий для организма. Опьянение абсентом напоминает действие некоторых наркотических веществ, которые вызывают общее возбуждение, изменение сознания и галлюцинации, немотивированную агрессию.

Роль туйона и эфирных масел сводится к маскировке вкуса спирта, что может привести к необычно быстрому и сильному опьянению, сопровождаемому дрожью, головными болями, головокружениями, мышечными судорогами и даже потерей сознания. Именно по этой причине людям, не уверенным в своей силе воли, следует пожизненно воздерживаться от употребления сверхкрепких алкогольных напитков.

Кроме того, из-за высокой концентрации спирта абсент гарантированно наносит вред организму при употреблении доз от бокала с интервалом менее получаса, а его более или менее частое употребление всегда заканчивается похмельным синдромом, поражением внутренних органов и мозга. Побочными эффектами чрезмерного употребления этого напитка могут быть: бессонница, кошмары, дрожь или озноб, депрессия, оцепенение, психоз, судороги, тошнота — то есть проявления абстинентного синдрома, как при злоупотреблении любым алкогольным напитком.

Кроме того, абсент вызывает психическую зависимость, которую преодолеть очень сложно.

Напомним, что ранее диетолог назвала правила употребления спиртного для худеющих.

Также ранее был назван быстрый и простой способ очистить организм от алкоголя.