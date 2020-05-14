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Назван самый тяжелый симптом коронавируса: проявляется первым

STYLERКоронавирус    14.05.2020 - 09:23
Назван самый тяжелый симптом коронавируса: проявляется первым
Первым симптомом коронавируса является потеря обоняния (коллаж РБК-Украина)

Медики рассказали о самом первом тяжелом симптоме COVID-19

Ученые из США назвали самый опасный симптом коронавируса, который появляется у человека первым. Это аносмия, то есть потеря обоняния. Этот первый признак, который может дать понять, в какой форме будет протекать болезнь. Если человек совсем не чувствует запахов - коронавирус будет в тяжелой форме, если наполовину - будет легкое течение.

К такому выводу после исследований пришли американские ученые из отделения хирургии Университета Цинциннати. Их труд появился в научном журнале ACS Chemical Neuroscience.

Дело в том, что вирус проникает в организм с помощью белков, которые отвечают за распознавание запахов.

Специалисты из США проанализировали статистику историй болезней зараженных коронавирусом. Они пришли к выводу: чем серьезнее была аносмия, тем тяжелее у больного будут и лихорадка, кашель, одышка, а также в целом течение болезни.

Как известно, первыми симптомами коронавируса является повышение температуры, кашель, затруднение дыхания, ломота в теле и слабость.

Как мы ранее писали, ученые начали масштабное исследование касательно того, как генетика человека влияет на тяжесть коронавируса.

Теги Новости Украины Коронавирус
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