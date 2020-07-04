Назван самый полезный завтрак: насытит и поможет похудеть

Диетологи рассказали, как правильно выбрать завтрак. Ведь давно не секрет, что первый прием пищи - едва ли не самый важный. Тем не менее, многие люди не любят завтракать, обходятся кофе или просто в спешке на работу забывают про этот важный ритуал.

Врачи советуют не только привить себе эту важную привычку, но и научиться завтракать правильно. Особенно нужно помнить про первую еду тем, кто пытается сбросить вес. Ведь низкокалорийный завтрак вскоре вызовет у вас чувство голода и тогда контролировать себя станет очень сложно, пишет airedesantafe.com.

В то же время бутерброд с маслом и колбасой или сладости тоже не подойдут для начала дня.

Овсянка с растительным молоком

Овсянка на завтрак - отличное решение - уверены диетологи. Она даст вам энергию, насытит клетчаткой, что очень полезно для кишечника. Интересно, что овсянка расслабляет нервную систему, что поможет настроить вас на правильный лад для нового дня. А вот коровье молоко диетологи рекомендуют заменять растительным - кокосовым, миндальным, рисовым и т. д.

Зеленое смузи

Сегодня зеленое смузи становится все популярнее среди сторонников здорового образа жизни и правильного питания. И не зря - ведь оно не только полезно, но и позволяет быстро похудеть без голодания. А если в смузи из зелени (шпината, сельдерея, рукколы, листьев свеклы и так далее) добавить немного фруктов (бананов, яблок, персиков), его вкус станет гораздо приятнее.

Мюсли с йогуртом

Этот завтрак очень прост и быстр в приготовлении. Врачи советуют отдать предпочтение натуральному йогурту. А вот сочетание овса, орехов и различных семян обеспечит вас натрием, фосфором, кальцием, витаминами С, К, Е и прочими полезными веществами. Готовьте мюсли дома, дабы избежать излишка сахара, который, к слову, врачи назвали самым вредным продуктом.

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