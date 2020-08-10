Назван самый полезный чай: помогает похудеть и продлевает жизнь

Ученые назвали самый полезный чай для похудения и сохранения молодости. Всего несколько чашек зеленого чая способны помочь снизить вес, улучшить состояние кожи и защитить от множества заболеваний. Какие преимущества имеет зеленый чай – читайте ниже.

Не новость, что в Китае и многих других культурах Азии чай занимает особенное место. Чаепития связаны не только с традицией, но и с биологическими свойствами напитков. Ученые выяснили, какой среди популярных чаев является самым полезным. Исследователи сравнили свойства черного, зеленого, белого чая, улуна, пуэра и многих других. Как выяснилось, зеленый чай является рекордсменом по содержанию полезных химических веществ – в напитке насчитывается более 500 соединений.

Самое известное свойство зеленого чая – антиоксидантное. Благодаря этому он воздействует на весь организм. Регулярное употребление улучшает состояние кожи и самочувствие.

При простудных заболеваниях и общем недомогании зеленый чай помогает выводить токсины и улучшает обмен веществ. Также чай обладает противовоспалительным свойством и облегчает течение болезни. Зеленый чай придает сил, борется с вялостью и депрессией, уменьшает сонливость. Поэтому так полезно пить его по утрам. Фтор и йод в составе чая помогают выводить соли тяжелых металлов.

Мочегонный эффект напитка помогает снять отеки и вывести "лишнюю" воду из организма, облегчая течение заболеваний мочеполовой системы.

Полезен зеленый чай и для сердца и сосудов. В небольшом количестве он понижает давление у страдающих гипертонией, а также снижает риск атеросклероза, повышая эластичность стенок сосудов.

Польза зеленого чая давно официально признана в медицине. Например, при исследовании лучевой терапии выяснили, что добавление полиферолов из зеленого чая за полчаса до процедуры намного уменьшает ее эффективность. Из этого следует, что зеленый чай повышает сопротивляемость организма различным излучениям и связывает свободные радикалы, которые являются одной из причин старения. Доказано сложное влияние веществ из зеленого чая на раковые клетки. Он замедляет их рост и способствует разрушению злокачественных клеток.

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