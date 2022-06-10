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Назван самый опасный углевод и враг похудения

Какие углеводы можно есть (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Углеводы, превращаясь в глюкозу крови, являются нашим основным источником энергии для наших клеток, тканей и органов, включая наш мозг. Не стоит относиться к углеводам как к диетическому злу, как это делают многие.

Нужно просто знать, какие углеводы принесут пользу, а какие - нет.

Какие углеводы являются самыми опасными и ненужными, рассказали в издании Eat This, not That.

Самые плохие углеводы

По мнению диетолога Эми Шапиро, самые ненужные и опасные углеводы с огромным количеством сахара - это сладкие газированные напитки.

"Эти углеводы быстро потребляются, не насыщают вас, повышают уровень сахара в крови и не обеспечивают питательной ценности. Они легко помогут вам превысить рекомендуемую суточную норму сахара всего из одной порции", - рассказала врач.

Самые опасные углеводы - это сладкие газированные напитки (фото: shutterstock)

Американский журнал клинического питания сообщает, что подслащенные сахаром напитки являются ключевым фактором эпидемии избыточного веса и ожирения в Соединенных Штатах из-за высокого содержания добавленного сахара и низкой сытости.

Почему газированные напитки с сахаром так вредны

Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, один из наиболее распространенных ингредиентов газированных напитков, был конкретно связан с увеличением абдоминального жира - из-за более высокого уровня фруктозы.

Также важно знать, что, хотя сладкие напитки усваиваются намного быстрее, чем, скажем, круассан или печенье, они имеют один и тот же быстроусвояемый углеводный состав.

"Проблема заключается в том, что обработанные сахара встречаются во многих продуктах в рационе: от печенья и выпечки до модных кофейных напитков, батончиков для завтрака и закусок, а часто даже в различных приготовленных блюдах и соусах", - рассказал Эми Гудсон, зарегистрированный диетолог.

"На состояние здоровья и болезни могут повлиять продукты, которые вы употребляете постоянно. Рафинированные или обработанные сахара лидируют в рейтингах, когда мы говорим о повышении риска увеличения веса и риска заболеваний", - поделился эксперт по питанию.

Напомним, ранее диетолог объяснила, почему летом не нужно увлекаться фруктово-ягодными соками, и какими неприятными последствиями это чревато.

Добавим также, перед этим нутрициолог-диетолог назвала бюджетные и полезные продукты, которые могут заменить их дорогие аналоги.

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