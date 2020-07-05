Назван самый эффективный продукт для роста волос: стоит копейки

Ученые назвали продукты, которые способствуют росту волос. По данным исследователей, изменение рациона может повлиять не только на укрепление волос, но также ускорить их рост. Исключение некоторых продуктов, таких как сигареты, может снизить скорость выпадения волос и ухудшения их состояния. Какой продукт обязательно стоит включить в рацион для роста волос – читайте ниже.

Ученые немецкого Института трихологии в совместном исследовании с диетологами определили, что существует прямая зависимость некоторых продуктов питания со скоростью роста волос. Некоторые продукты могут повлиять на их выпадение. Ученые пришли к выводу, что изменение режима питания может повлиять на выпадение волос, не вызванное аллергической реакцией, сопутствующими заболеваниями и химическими факторами.

По мнению ученых, наиболее эффективным продуктом для роста и укрепления волос являются яйца. Они содержат много белка, стимулирующего выработку коллагена, который играет важную роль в укреплении защитного слоя волос. Медики отмечают, что с возрастом организм вырабатывает все меньше коллагена, что делает волосы пористыми и ломкими.

Немецкие специалисты перечислили в публикации журнала Fit for Fun cамые эффективные продукты против выпадения волос. Среди них – семена льна, семена тыквы, инжир, ягоды, зеленые листовые овощи, авокадо, соевые бобы и водоросли.

Напомним, что ранее был назван топ продуктов, которые помогут избавиться от отеков.

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