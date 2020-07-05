ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Назван самый эффективный продукт для роста волос: стоит копейки

STYLERЖизнь    05.07.2020 - 17:30
Назван самый эффективный продукт для роста волос: стоит копейки
Здоровые волосы (фото: canva.com)

Чтобы получить нужные витамины и минералы, необязательно покупать витаминные комплексы

Ученые назвали продукты, которые способствуют росту волос. По данным исследователей, изменение рациона может повлиять не только на укрепление волос, но также ускорить их рост. Исключение некоторых продуктов, таких как сигареты, может снизить скорость выпадения волос и ухудшения их состояния. Какой продукт обязательно стоит включить в рацион для роста волос – читайте ниже.

Ученые немецкого Института трихологии в совместном исследовании с диетологами определили, что существует прямая зависимость некоторых продуктов питания со скоростью роста волос. Некоторые продукты могут повлиять на их выпадение. Ученые пришли к выводу, что изменение режима питания может повлиять на выпадение волос, не вызванное аллергической реакцией, сопутствующими заболеваниями и химическими факторами.

По мнению ученых, наиболее эффективным продуктом для роста и укрепления волос являются яйца. Они содержат много белка, стимулирующего выработку коллагена, который играет важную роль в укреплении защитного слоя волос. Медики отмечают, что с возрастом организм вырабатывает все меньше коллагена, что делает волосы пористыми и ломкими.

Немецкие специалисты перечислили в публикации журнала Fit for Fun cамые эффективные продукты против выпадения волос. Среди них – семена льна, семена тыквы, инжир, ягоды, зеленые листовые овощи, авокадо, соевые бобы и водоросли.

Напомним, что ранее был назван топ продуктов, которые помогут избавиться от отеков.

Ранее мы составляли топ-5 главных продуктов для наращивания мышц.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Styler

Теги Новости Украины продуктыволосы
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь