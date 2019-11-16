Назван самый депрессивный месяц года

Самым депрессивным месяцем с метеорологической точки зрения синоптики назвали ноябрь.

Так, по словам синоптика Романа Вильфанда, область низкого давления называется депрессией, а в этот период наблюдаются низкое давление, циклоны и облака, так как циклоническая деятельность способствует облакообразованию.

Специалист также отметил, что ноябрь и начало декабря являются лидерами по облачности. Согласно наблюдениям, именно в этот период много облаков, а значит нет солнца, а только постоянная хмурость.

Ноябрь назван самым депрессивным месяцем в году (иллюстративное фото)

А вот чтобы не подвергаться депрессивному настроению ноября, эксперты советуют проводить больше времени с семьей, организовывать культурный досуг, посещая театры, выставки, концерты.

Кроме того, быстрым и эффективным способом избавления от депрессии специалисты называют занятия йогой.

Напомним, что в ночь на 13 ноября киевляне пережили самую теплую ночь за 139 лет.