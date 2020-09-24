Назван простой способ похудеть: диета не нужна

Если вы хотите сбросить лишние килограммы и боитесь, что нужно будет очень урезать рацион - вы ошибаетесь. Есть очень простой способ стать стройнее, не испытывая дикого чувства голода. О новом методе рассказала испанский диетолог Адриана Орос. Эксперт предлагает контролировать рацион, используя "метод тарелки". Об этом пишет издание ABC.

Итак, на половине вашей тарелки должны лежать овощи. Они могут быть в сыром либо отварном виде. Четверть тарелки должны занимать белки: мясо, рыба, яйца, бобовые. Еще одна четверть тарелки приходится на сложные углеводы. К ним относятся: каши, макароны, хлеб, картофель. Диетолог отмечает, что будет хорошо, если вы добавите в тарелку полезные жиры - орехи или авокадо.

По мнению диетолога, нельзя наполнять тарелку только овощами и белками. Не забывайте о сложных углеводах. Недостаток их в организме вызовет срыв и вы просто наедитесь неполезных сладостей.

В качестве белков не выбирайте полуфабрикаты, а отдавайте предпочтение мясу и рыбе, морепродуктам.

Диетолог заверяет, что подобный метод может помочь сбросить вес. Овощи насытят вас благодаря клетчатке и воде, а белки имеют высокую биологическую ценность.

Эксперт также заявила, что добавив к этому методу пару физических упражнений, результаты станут еще эффективнее и отметила, что нужно избегать стрессовых ситуаций.

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