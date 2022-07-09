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Назван продукт - враг молодости: вызывает быстрое старение

Фото: Выпечка очень опасна для здоровья (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Люди перепробовали все, чтобы остановить процесс старения. На протяжении многих лет эксперты рекомендовали методы стимулирования молодости, начиная от употребления большего количества воды, достаточного отдыха и физических упражнений, сокращения употребления алкогольных напитков и использования различных кремов, мазей и растительных средств.

То, насколько вы молодо выглядите, влияет множество факторов. Есть две основные привычки, которые имеют наибольшее значение, когда дело доходит до того, сколько морщин у вас появилось за всю жизнь, пишет Eat This not That.

Какие причины старения

Есть две основные причины быстрого старения кожи. Это чрезмерное незащищенное пребывание на солнце и конечные продукты гликирования.

Эти продукты гликирования можно найти в различной еде, но один конкретный продукт содержит эти менее чем неполезные питательные вещества в огромных количествах.

"Расфасованные хлебобулочные изделия, такие как те, что можно найти в отделе десертов или хлебобулочных изделий в продуктовом магазине, воплощают это описание продуктов", - сообщают эксперты.

Какой продукт враг молодости?

Независимо от их названия, комбинация жиров, белков и рафинированных углеводов наносит ущерб вашему телу как внутри, так и снаружи, отмечают специалисты.

Эксперты связывают сахар и старение уже более десяти лет. Согласно исследованию, опубликованному в Clinics in Dermatology еще в 2010 году, ученые обнаружили, что чем больше сахара вы едите, тем сложнее вашей коже восстанавливаться.

Эта неспособность вашей кожи к заживлению становится еще хуже, если вы проводите много времени на солнце.

Как мы ранее писали, эксперты рассказали, сколько чашек кофе можно пить в день, чтобы не навредить организму.

Также диетологи назвали 5 ошибок во время завтрака, через которые быстрее стареет организм.

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