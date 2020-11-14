Назван препарат, которое снижает риск инфаркта и инсульта на 40%: есть в каждой аптеке

Ученые назвали лекарство, которое существенно снижает риск сердечного приступа и инсульта. Как сообщается, принимая простой аспирин, можно снизить вероятность развития этих критических состояний на 20-40%. Также медики определили эффективность полипилла, который используется в лекарствах от артериального давления и гиполипидемическое лекарство. Об этом говорится в публикации научного журнала Science Tech Daily.

В исследовании принимали участие люди без предшествующих сердечных заболеваний или инсульта, но с промежуточным риском. Ученые доказали, что полипилл сам по себе может снизить риск сердечного приступа, инсульта, процедур реваскуляризации (таких, как ангиопластика или операция на сердце) или других сердечно-сосудистых инцидентов примерно на 20 процентов, а комбинация полипилла и аспирина может уменьшить развитие этих сердечно-сосудистых заболеваний до 40 процентов.

"Это начало трансформационного подхода к профилактике сердечных заболеваний. Мы могли бы спасти миллионы людей от серьезных сердечных заболеваний или инсульта каждый год с помощью эффективного использования полипилла и аспирина", - сказал Салим Юсуф, один из главных авторов исследования и профессор медицины в Университете МакМастера в Канаде.

Сердечно-сосудистые заболевания ежегодно приводят к смерти около 18 миллионов человек, причем более 80 процентов из них приходится на страны с низким и средним уровнем дохода. Более 40 миллионов человек во всем мире ежегодно страдают от инфарктов и других заболеваний сердечно-сосудистой системы.

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