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Назван популярный продукт, который провоцирует рак груди: даже в малых количествах

Автор: Людмила Жукова

Рак груди может быть спровоцирован ежедневным употреблением молока, даже в небольших количествах.

Об этом сообщили на сайте Национальной медицинской библиотеки США.

В чем состояло исследование

Национальный институт рака и Всемирный фонд исследований рака Великобритании провели исследование, в результате которого выяснилось, что коровье молоко может вызывать онкологические заболевания у женщин. Соевые аналоги на развитие рака не влияли.

В исследовании приняли участие около 50 тысяч здоровых женщин в США в течение восьми лет. 50% женщин придерживалась вегетарианской диеты и перешла на соевое молоко, остальные же продолжали есть продукты животного происхождения, в том числе и коровье молоко.

В итоге у 1057 участниц из 50 тысяч исследования развились онкологические заболевания груди. Ученые сообщили, что ежедневное употребление коровьего молока, пусть даже в небольших количествах, увеличивает риски развития рака груди сразу на 80%.

Почему молоко влияет на заболевания

Употребление в пищу этого животного продукта может быть связано с естественными стимуляторами, которые есть в молоке и которые провоцируют рост и деление клеток.

Стимуляторы способны повысить инсулиноподобный фактор роста, который также сильно влияет на развитие рака груди.

Как мы ранее писали, назван единственный фрукт, который уберегает от всех видов рака.

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Рак груди