Назван отличный метод защиты от коронавируса: практикуют Сильвестр Сталлоне и Наоми Кэмпбелл

Одноразовые медицинские маски, которые можно сделать и самому за одну минуту, не гарантируют стопроцентной защиты от коронавируса COVID-19. Но есть еще один способ обезопасить себя от этого опасного вируса - защитные перчатки.

Действительно, COVID-19 передается двумя способами: воздушно-капельным и через прикосновение к поверхностям, на которых осел вирус, и который вы своими руками можете занести на слизистые оболочки. Поэтому ношение резиновых перчаток - вправду действенный метод. Такого мнения и инфекционист Наталья Кожан.

"Перчатки могут уберечь наши руки от загрязнения. Содержание рук в чистоте - залог того, что вы профилактируете большое количество инфекционных болезней, в том числе коронавирус", - заверила инфекционист Наталья Кожан в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина".

Носить защитные перчатки призывают и знаменитости. Например, их носит супермодель Наоми Кэмпбелл, чтобы уберечься от коронавируса. Ее примеру следует и Сильвестр Сталлоне.

Перчатки предотвращают попадание коронавируса на кожу рук, но это не панацея. Касаться руками лица нельзя, даже если вы в перчатках, ведь на них тоже может быть вирус - и тогда вероятность заразиться достаточно высока. А еще, говорит инфекционист, если не хватает, одни перчатки можно использовать несколько раз - следует хорошо вымыть их обычным мылом, снять и потом одеть еще раз. А вот обрабатывать антисептиком не стоит, потому что в таком случае долго они не прослужат.

Также для защиты можно использовать не только медицинские перчатки, подойдут любые.

"Даже те перчатки, которые есть в коробочках с краской для волос, можно использовать", - говорит Кожан.

Еще один лайфхак от эксперта: для закупок в супермаркете можно использовать обычные целлофановые перчатки, которые есть в каждом овощном отделе или у выпечки. Оденьте их, выберите продукты, а на выходе из супермаркета выбросьте в мусорное ведро. Они также защищают. Пара аптечных перчаток стоит до 14 грн, а если вы будете следовать советам эксперта и мыть их с мылом, то они могут прослужить несколько раз.

Ранее в ВОЗ опровергли популярный фейк о том, как передается коронавирус.