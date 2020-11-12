Назван новый ранний симптом коронавируса: многие не обращают внимание

Назван новый ранний симптом коронавируса (коллаж: РБК-Украина)

Ученые считают, что делирий является одним из ранних симптомов коронавируса

Среди уже известных симптомов коронавируса, которые постоянно уточняются, определили еще один. Так, ученые из Каталонии уверены, что коронавирус начинается, когда человек испытывает делирий. Статья на эту тему появилась в Журнале клинической иммунологии и иммунотерапии. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Research Gate.

Исследователи задались вопросом исследования течения коронавируса, сосредоточив внимание на его влияние на нервную систему. Ранее ученые уже определили, что у большого числа пациентов с COVID-19 наблюдаются неврологические симптомы, начиная от головных болей, потери обоняния и вкуса и заканчивая проблемами с концентрацией, мышлением и нарушениями сознания, включая бред.

Новое исследование показывает, что делирий, включая лихорадочное состояние, может быть ранним симптомом COVID-19.

Данные, приведенные исследователями, показывают, что в трех медицинских центрах в Ухане, Китай, где лечились пациенты с COVID-19, у 36% госпитализированных пациентов были обнаружены изменения в сознании. В свою очередь, исследование, проведенное в Великобритании, показывает, что у 31% людей, у которых развился COVID-19, имели расстройства сознания, а люди с психическими заболеваниями пережили обострения.

По мнению каталонских исследователей, делирий является распространенным симптомом инфекции SARS-CoV-2 и возникает еще до появления респираторных симптомов, в особенности у пожилых людей.

Более того, исследователи подчеркивают, что до сих пор неизвестно, какое влияние COVID-19 может оказать на когнитивные способности пациентов в долгосрочной перспективе.

Как подчеркнули Риполл и Васкес, исследования показывают, что делирий может возникать у людей, инфицированных SARS-CoV-2, из-за нескольких факторов, включая гипоксию нервной ткани в головном мозге (повреждение мозга от гипоксии наблюдалось во время вскрытия людей, умерших от COVID-19), воспаление нервной ткани из-за цитокинового шторма в организме и прямое вирусное вторжение в центральную нервную систему из-за его способности преодолевать гематоэнцефалический барьер.

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