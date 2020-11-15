Назван новый признак начинающейся пневмонии при COVID-19: как определить

Пневмония (иллюстративное фото: freepik.com)

Ученые считают, что боли в спине иногда могут указывать на коронавирус

Врачи с начала пандемии коронавируса выделили более 20 симптомов коронавируса, среди которых повышенная температура, усталость, сухой кашель, насморк, боль в горле, диарея, головные боли и усложненное дыхание являются наиболее частыми. Однако недавно они выявили еще один симптом, который может сигнализировать о начале заболевания. Об этом пишет издание Express.

В докладе ВОЗ, где рассказывают результаты анализа 55 924 лабораторно подтвержденных случая COVID-19 в Китае, было установлено, что 14,8% пациентов сообщили о миалгии или артралгии (боли в суставах).

Это значительно меньше, чем число пациентов, сообщивших о лихорадке (87,9%) и сухом кашле (67,7%), и все же реже встречается, чем другие симптомы, такие как усталость (38,1%) и одышка (18,6%). Однако каждый 9-й больной страдает от этого симптома.

Миалгия является симптомом, который выражается болью в группах мышц или диффузно. Симптом может спровоцировать множество факторов - возможна связь с нарушением проницаемости клеточной мембраны, воспалительными процессами. Часто сопровождается слабостью, отеками. В зависимости от этиологии, боль может носить разный характер, чаще всего - ноющий, давящий.

В исследовании, опубликованном в Национальной медицинской библиотеке США National Institutes of Health, была исследована инфекционная миалгия при COVID-19. В исследовании отмечалось: "миалгия является распространенным симптомом у пациентов с вирусными инфекциями, такими как новая коронавирусная болезнь 2019 года (COVID-19) и грипп".

Также врачи рассказывают, что боли в спине при коронавирусе могут указывать на развивающуюся пневмонию.

"Миалгия и усталость у пациентов с COVID-19 могут быть более длительными, чем при других вирусных инфекциях, и могут быть невосприимчивы к обычным обезболивающим препаратам", - подчеркивают врачи.

При этом боли уменьшаются при эффективном лечении инфекции.

По данным доктора медицинских наук, врача-инфекциониста и профессора внутренней медицины в медицинском университете Северо-Восточного Огайо Ричарда Уоткинса, вирусные инфекции вызывают мышечную боль как побочный эффект активации иммунного ответа.

"Это результат того, что клетки иммунной системы выделяют интерлейкины, которые являются белками, помогающими в борьбе с вторгающимися патогенами", - сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минздраве назвали симптомы легкой формы коронавируса.

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