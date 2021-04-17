Назван неожиданный предвестник инсульта: особенно у женщин

Кроме того, предвестником инсульта могут быть странные ощущения, сопровождающие мигрень.

"Иногда перед приступом, сильным приступом мигрени начинаются какие-то видения… Может быть, запахи, может быть, звуки, странное освещение, вот эта вот "аура", то есть вы чувствуете, что сейчас начнется приступ. Вот если у вас мигрень с "аурой", она может закончиться и инсультом, в том числе", - сказал Мясников.

При этом, по словам теле-врача, особенно внимательно к таким необычным проявлениям следует отнестись женщинам.

Также в эфире Мясников предупредил о признаках опасной головной боли. В частности, по словам специалиста, головные боли, если они возникают при кашле или изменениях положения тела, должны вызывать у людей "наибольшие опасения".

Дело в том, говорит врач, что такая боль "может быть связана с аневризмой головного мозга или опухолью".

Он также добавил, что в случае внезапного онемения конечности или деформации формы рта, незамедлительно нужно обратиться к врачу.