Назван напиток, который втрое повышает риск инсульта

Так, согласно масштабным генетическим исследованиям, даже слабое или умеренное употребление алкогольных напитков повышает кровяное давление и шансы получить инсульт.

В научном исследовании приняли участие британские и китайские ученые, наблюдавшие за 500 тыс. человек в течение десяти лет.

Статистика показала, что даже стакан - два вина выпитые за день увеличивают риск возникновения инсульта более чем на треть.

По словам профессора Дэвида Шпигельхальтера из Кембриджского университета, одна-две порции напитка (даже вина) в день могут повысить риск инсульта на 10-15 процентов. А те, кто употребляет четыре или более порции напитков в день, могут увеличить риск на 35 процентов.

Исследование также не выявило доказательств того, что легкое или умеренное употребление алкоголя имеет защитный эффект, другими словами, снижает риск инсульта.

"Утверждения о том, что вино и пиво обладают магическим защитным действием, не подтверждаются", - сказал автор исследования профессор Ричард Пето, профессор медицинской статистики и эпидемиологии в Оксфордском университете.

Исследование исходило из того, что один напиток определяется как один маленький бокал вина, бутылка пива или одна порция крепких напитков.