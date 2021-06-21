Назван ключевой признак болезни печени: обнаруживают в половине случаев

Печень - важнейший орган, который отвечает за выведение токсинов, правильный метаболизм и выработку веществ, обеспечивающих правильную работу нашего организма. При сбоях в работе печени "летит" все наше здоровье в целом. Недавно медики выяснили ключевой признак, который укажет, что печень работает неправильно.

Наиболее частым признаком болезни печени является задержка жидкости в организме. Она проявляется:

отеком ног,

вздутием живота.

Такой симптом был выявлен у 50% всех пациентов с циррозом - тяжелой формой заболевания печени, когда рубцовая ткань заменяет здоровую.

Происходит задержка жидкости из-за того, что печень утрачивает способность производить альбумин. Этот белок предотвращает утечку жидкости из кровеносных сосудов в ткани.

Врачи говорят, что задержка жидкости не единственный симптом того, что орган работает неправильно.

Другие признаки сбоев в работе печени

Желтуха. Ее причиной является скопление билирубина, выработанного эритроцитами. Из-за этого кожа и белки глаз становятся неестественно желтого цвета.

Ее причиной является скопление билирубина, выработанного эритроцитами. Из-за этого кожа и белки глаз становятся неестественно желтого цвета. Кровотечение. Оно вызвано тем, что рубцовая ткань в печени не позволяет ей перерабатывать нужный объем крови. В результате кровь попадает в пищевод и желудочно-кишечный тракт и выводится с рвотой.

Оно вызвано тем, что рубцовая ткань в печени не позволяет ей перерабатывать нужный объем крови. В результате кровь попадает в пищевод и желудочно-кишечный тракт и выводится с рвотой. Кожный зуд. Он вызван скоплением под кожей большого количества солей желчных кислот.

Как сохранить печень здоровой

Врачи советуют придерживаться правил здорового питания, быть физически активным, а также сократить (или отказаться) употребление алкоголя.

Кроме того важно вакцинироваться от гепатита А и В. А лекарства принимать с осторожностью и только по рекомендации медиков.

Печень быстро восстанавливается

Не секрет, что орган сильно страдает от злоупотребления алкоголем. При этом у печени есть фантастическая способность быстро восстанавливаться и возвращаться к здоровому функционированию. Если отказаться от спиртного, орган может восстановиться за месяц, но при серьезном злоупотреблении печени может понадобиться больше времени.