Назван худший напиток для похудения. Его издавна считали полезным

Врачи рассказали, какой напиток может мешать похудению, хотя его издавна называли полезным.
Об этом пишет EatThis.
Особенно вредны те соки, которые содержат слишком много сахара (даже природного). Конечно, иногда побаловать себя таким напитком можно, но меру надо знать.
"Мы склонны думать, что 100% фруктовый сок настолько полезен для нас, что иногда пьем его очень много... Например, что-то вроде натурального виноградного сока содержит много витаминов и других питательных веществ, но в нем много калорий и природного сахара", - говорит известный диетолог Кортни Д'Анджело.
Так, в 1 чашке виноградного сока содержится 35 граммов сахара, всего 1 один грамм белка и 0 граммов клетчатки.
Фото: виноградный сок не способствует похудению, а наоборот (pixabay)
Согласно отчету, опубликованному медицинским сообществом Nutrients, фруктоза - природный сахар, который содержится в большинстве фруктов и фруктовых соков, не способствует сытости. Кроме того, сахар из фруктов попадет в кровь быстрее, чем если бы вы ели фрукт целиком.
Клетчатка не только замедляет скорость, с которой сахар поступает в вашу кровь, но, способствуя замедлению пищеварения, также может помочь вам чувствовать себя сытыми и более удовлетворенными в течение длительного времени.
Если вам хочется чего-то фруктового и сладенького, лучше употребляйте цельные фрукты.
Кроме того попробуйте совместить небольшую стакан сока с закуской с высоким содержанием белка и клетчатки, как авокадо на цельнозерновых тостах или некоторые овощи и хумус.
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