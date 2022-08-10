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Назван худший напиток для похудения. Его издавна считали полезным

Фото: какой напиток мешает похудеть (unsplash)
Автор: Светлана Мащенко

Врачи рассказали, какой напиток может мешать похудению, хотя его издавна называли полезным.

Об этом пишет EatThis.

Речь идет о фруктовом соке

Особенно вредны те соки, которые содержат слишком много сахара (даже природного). Конечно, иногда побаловать себя таким напитком можно, но меру надо знать.

"Мы склонны думать, что 100% фруктовый сок настолько полезен для нас, что иногда пьем его очень много... Например, что-то вроде натурального виноградного сока содержит много витаминов и других питательных веществ, но в нем много калорий и природного сахара", - говорит известный диетолог Кортни Д'Анджело.

Так, в 1 чашке виноградного сока содержится 35 граммов сахара, всего 1 один грамм белка и 0 граммов клетчатки.

Фото: виноградный сок не способствует похудению, а наоборот (pixabay)

Фруктоза не является полезным сахаром

Согласно отчету, опубликованному медицинским сообществом Nutrients, фруктоза - природный сахар, который содержится в большинстве фруктов и фруктовых соков, не способствует сытости. Кроме того, сахар из фруктов попадет в кровь быстрее, чем если бы вы ели фрукт целиком.

Клетчатка не только замедляет скорость, с которой сахар поступает в вашу кровь, но, способствуя замедлению пищеварения, также может помочь вам чувствовать себя сытыми и более удовлетворенными в течение длительного времени.

Какая есть альтернатива?

Если вам хочется чего-то фруктового и сладенького, лучше употребляйте цельные фрукты.

Кроме того попробуйте совместить небольшую стакан сока с закуской с высоким содержанием белка и клетчатки, как авокадо на цельнозерновых тостах или некоторые овощи и хумус.

Ранее мы писали, что тренер разрушил мифы о ЗОЖ и ПП.

Также сообщалось, почему некоторые не могут похудеть, хотя тренируются и мало едят.

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