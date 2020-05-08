Назван еще один способ передачи коронавируса: раньше о нем не знали

Коронавирус COVID-19 может передаваться половым путем. Такое заявление сделали ученые из Китая, пишут местные СМИ. Конечно же, при таком близком контакте коронавирус скорее всего распространится обычным для него воздушно-капельным путем, но ученые нашли вирус в образцах спермы значительной части пациентов.

Исследователи провели эксперимент, который показал, что у шести из 38 пациентов мужского пола, то есть у 16%, штамм SARS-CoV-2 присутствовал в биологических выделениях, что появляются в результате эякуляции.

Ученые также уточнили, что пациенты, принимавшие участие в эксперименте, уже находились на стадии выздоровления, но в их жидкости все равно оставался коронавирус.

Раньше о таком способе не говорилось, так как половой акт и так предполагал, что его участники передадут друг другу болезнь. Но в Китае все же решились провести такое исследование.

Отметим, что не так давно ученые пришли к выводу, что коронавирус может также передаваться фекально-оральным путем. Такой вывод объясняет, почему у трети пациентов могут возникать симптомы со стороны ЖКТ.

Ранее мы писали, что во Всемирной организации здравоохранения выдвинули новую гипотезу о происхождении коронавируса. Теперь врачи и ученые не уверены, что рынок морепродуктов в Ухане стал очагом COVID-19.

Также сообщалось, что коронавирус постоянно мутирует и становится еще опаснее. Ученые выявили до 14 штаммов вируса, среди которых есть более и менее агрессивные и летальные.