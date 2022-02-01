Назван чудо-овощ, доступный украинцам в любое время года

В чем преимущества моркови

Морковь — низкокалорийный овощ , в нем всего 34-45 Ккал/100 г, также он содержит от 5,1 до 9 г углеводов на 100 г и 3,6 г клетчатки. Похожие показатели имеет капуста, фасоль и спаржа.

100 граммов сырой или вареной моркови покрывает почти 200% потребности в бета-каротине, который является провитамином витамина А.

Бонусы употребления моркови

Морковь издавна известна как замечательное средство для поддержания хорошего зрения.

Употребление овоща замедляет процесс возрастной макулярной дистрофии сетчатки, которая является главной причиной потери зрения в пожилом возрасте. Этот эффект обеспечивается как раз высоким содержанием бета-каротина.

Также она обладает противоопухолевым действием и снижает риск развития онкологических заболеваний благодаря двум соединениям: бета-каротина и фалькаринолу.

Бета-каротин нейтрализует свободные радикалы, которые являются причиной опухолей и предотвращает старение. А фалькаринол исследуется как противоопухолевое вещество.

Однако бета-каротин действует при условии, если он поставляется в естественной форме вместе с пищей. Исследования показали, что биодобавки с бета-каротином бесполезны.

Кроме того, это жирорастворимый нутриент, поэтому овощи, содержащие каротин, целесообразнее употреблять в виде салатов и винегретов, заправленных нежирной сметаной, йогуртом или растительным маслом.

Морковь можно употреблять в сыром виде, варить или запекать ее целиком, разрезая на кусочки уже непосредственно перед едой. В любом виде она будет полезной.