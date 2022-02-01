Назван чудо-овощ, доступный украинцам в любое время года

Морковь - это очень полезный овощ, который доступен украинцам круглый год.
О полезных свойствах этого овоща рассказала диетолог Светлана Фус на Facebook.
Морковь — низкокалорийный овощ , в нем всего 34-45 Ккал/100 г, также он содержит от 5,1 до 9 г углеводов на 100 г и 3,6 г клетчатки. Похожие показатели имеет капуста, фасоль и спаржа.
100 граммов сырой или вареной моркови покрывает почти 200% потребности в бета-каротине, который является провитамином витамина А.
Морковь издавна известна как замечательное средство для поддержания хорошего зрения.
Употребление овоща замедляет процесс возрастной макулярной дистрофии сетчатки, которая является главной причиной потери зрения в пожилом возрасте. Этот эффект обеспечивается как раз высоким содержанием бета-каротина.
Также она обладает противоопухолевым действием и снижает риск развития онкологических заболеваний благодаря двум соединениям: бета-каротина и фалькаринолу.
Бета-каротин нейтрализует свободные радикалы, которые являются причиной опухолей и предотвращает старение. А фалькаринол исследуется как противоопухолевое вещество.
Однако бета-каротин действует при условии, если он поставляется в естественной форме вместе с пищей. Исследования показали, что биодобавки с бета-каротином бесполезны.
Кроме того, это жирорастворимый нутриент, поэтому овощи, содержащие каротин, целесообразнее употреблять в виде салатов и винегретов, заправленных нежирной сметаной, йогуртом или растительным маслом.
Морковь можно употреблять в сыром виде, варить или запекать ее целиком, разрезая на кусочки уже непосредственно перед едой. В любом виде она будет полезной.
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