Назвали "штампованим попкорном, який вбиває час": у мережі "рознесли" третю частину "Венома"

Критика третьої частини "Венома"

Так, на платформі Rotten Tomatoes критики дали стрічці лише 38% на основі 69 відгуків. На Metacritic фільму поставили 42 бали зі 100 на основі 30 рецензій. Кінострічку назвали "заштампованою, виснажливою і нудною".

Експерти зазначають, що сюжет вийшов "занадто заплутаним і незрозумілим", а також критикують "неохайність виконання". Деякі з них навіть заявляють, що "продовження цієї історії не повинно існувати". Ось кілька коментарів, які оприлюднили в мережі:

Джим Шембрі, кінокритик: "Все виглядає і звучить однаково в тому, що є штампованим попкорном, який вбиває час. Цілком прийнятно, але дизайни створінь виглядають надто знайомими".

Аві Офер, NYC Movie Guru: "Виснажливий безлад з сумнівним редагуванням, сміху та хвилювання не вистачає".

Пітер Грей, The AU Review: "Надто дурний, щоб створити емоційну вагу, якої він прагне".

Брендон Евері, Just My Opinion Reviews: "Веном: Останній танець" - це весела, дика, гаряча місія. Занадто багато сюжету, який не пояснюється. Події відбуваються випадково, з великою екшен-сценою наприкінці".

Карла Хей, Culture Mix: "Веном: Останній танець" зроблений настільки неохайно і нецікаво, що стає прикладом продовження, яке не повинно існувати. Талановиті актори застрягли в цьому нудному та передбачуваному фільмі за коміксами".

кадри з фільму (скриншоти)

Подібні оцінки є доволі несподіваними, оскільки напередодні журналісти профільних ЗМІ заявляли, що третя частина "Венома" стане "найкращим фільмом у франшизі" та матиме "божевільний фінал".

Тому доведеться ще трохи почекати, щоб побачити касові результати та зрозуміти картину в цілому.

Що відомо про третю частину "Венома"

"Веном: Фінальний танець" - це заключна частина трилогії про симбіота та його носія Едді Брока. Головні герої опиняються в небезпечних умовах і ризикують власним життям, щоб врятувати планету.

У стрічці знялися не лише Том Гарді, але й Чіветель Еджіофор, Джуно Темпл, Аланна Убах і Стівен Грем. Продюсерка Келлі Марсел, яка працювала над першими двома частинами "Венома", знімала "Фінальний танець" за власним сценарієм. Том Гарді виступив не тільки як актор, але і як виконавчий продюсер і розробник цієї історії.

До слова, перший американський супергеройський фільм про "Венома" вийшов у 2018 році, а друга частина була реалізована у 2021.