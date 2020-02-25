Назревает скандал: МАУ и SkyUp продолжают возить украинцев в Италию

Главные украинские авиаперевозчики МАУ и SkyUp продолжают возить украинцев в Италию. Эти авиакомпании выполняют прямые рейсы в города провинций Венето и Ломбардия, где введен карантин. Такое решение было принято в МАУ и SkyUp по состоянию на 24 февраля.

Как сообщается, авиакомпания Международные авиалинии Украины пока не приостанавливает выполнение рейсов в Милан и Венецию в связи с введением в провинциях Венето и Ломбардия карантина из-за вспышки коронавируса Covid-19.

"У нас на данный момент информации от авиационных властей наших или итальянских нет. Когда она появится, тогда будем пересматривать", — заявили в авиакомпании, заявили "Українські новини".

МАУ подчеркнула, что рейсы в Милан и Венецию на данный момент выполняются согласно расписанию.

Авиакомпания SkyUp также не планирует приостанавливать рейсы в Милан (аэропорт Бергамо) из-за вспышки коронавируса Covid-19 в Италии.

"Пока не было такого решения", — ответили в SkyUp на вопрос о возможной приостановке рейсов.

Согласно системе бронирования авиакомпании, ближайшие рейсы в Милан запланированы на 30 марта из Киева и Львова.

Стоит отметить, что в социальной сети Facebook одна из пользовательниц выразила свое недовольство решением украинских авиаперевозчиков. Она считает, что продолжение авиасообщения – цинично, а также небезопасно для здоровья украинцев как в Италии, так и в Украине.

"Несколько часов назад я узнала, что два самых популярных в Украине перевозчика МАУ и SkyUp продолжают рейсы в Италию, где объявлена эпидемия. В Италии даже украинское консульство не работает, не говоря уже о многих других закрытых учреждений из-за эпидемии. Заражено уже больше 220 человек. Я не из Новых Санжар, но также я считаю, что это небезопасно и цинично. Компании продолжают зарабатывать на украинцах, несмотря на то, что в стране эпидемия достаточно страшного вируса. Также они рискуют и тем, что украинским туристам придется 2 недели просто просидеть на карантине (а у многих учеба, работа, жизнь в конце-концов). Да и вообще, прибывшие из Италии Украины могут привезти коронавирус в нашу страну. Я просто не понимаю, почему власти продолжают бездействовать…" – написала пользовательница Александра Кроква в Facebook.

Скриншот (facebook.com)

Напомним, что украинское консульство в Милане прекращает прием граждан из-за коронавируса.