Назовите хоть чертом лысым: Ляшко сделал скандальное заявление о локдауне

Ограничения на продажу определенных товаров в супермаркетах в период зимнего локдауна в Украине были введены с учетом консультаций с бизнесом, и даже по его просьбе.

Об этом заявил заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью "Левому берегу".

"Я сейчас скажу такую ​​сокровенную вещь: эти ограничения - просьба бизнеса... Ограничить продажу товаров не первой необходимости. Есть бизнес, который продает исключительно посуду, исключительно одежду, исключительно игрушки. И они теряют во время карантина, потому что они закрыты, а рядом супермаркеты продолжают работать и продают посуду, одежду и игрушки", - объяснил он.

Замминистра также подчеркнул, что такие ограничения вводятся не потому, что "вирус носками передается", но с целью уменьшить мобильность населения во время карантина.

Также Ляшко отметил, что в некоторых случаях магазины "перестарались" с запретами на продажу товаров, реализацию которых никто не ограничивал.

В частности, он прокомментировал табу на продажу презервативов в ряде супермаркетов.

"Презервативы продаются в аптеках. Покажите мне этого супергиганта, пожалуйста, который три недели карантина ходит ежедневно покупать презервативы... Аптек в стране гораздо больше, чем супермаркетов... На самом деле презервативы относятся как к средствам личной гигиены, так и к изделиям медицинского назначения, во время карантина их спокойно можно продавать, в том числе, и на кассе в супермаркетах. Запрета не существует", - подчеркивает врач.

Ляшко добавил, что в случае соблюдения нынешних правил зимнего локдауна продлевать его или вводить еще один министерство не планирует.

"Это карантин, направленный на стабилизацию эпидемической ситуации в нашей стране. Назовите его хоть чертом лысым, но главное, чтобы он дал свой результат", - заявил замглавы Минздрава.

Ранее сообщалось, что врач дала объяснения запретам во время локдауна и назвала их обоснованными.

Также мы писали о том, что главу Минздрава Украины Максима Степанова возмутило отношение украинцев к карантину, которое, по его словам, люди воспринимают, как квест "как обойти запреты".