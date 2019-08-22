Назло Меган и Гарри: Кейт Миддлтон и принц Уильям шокировали своим поступком

Кейт Миддлтон и принц Уильям похоже решили преподать урок своим родственникам - Меган Маркл и принцу Гарри, полетев бюджетным рейсом авиаперевозчика Flybe в Шотландию, где в Замке Балморал проводит летние каникулы Елизавета II. Об этом пишет западное издание Daily Mail.

На фоне недавного скандала с частными перелетами герцогов Сассекских между Ибицей и Ниццой, это выглядит особо забавно.

Герцоги Кембриджские вместе с детьми - Джорджем, Шарлоттой и Луи, а также с их няней Марией Терезой Боралло около 8:50 утра сели на борт обычного коммерческого рейса и приземлились в Шотландии через час.

Пассажиры самолета, узнав, что с ними летела королевская семья, были, мягко говоря, шокированы, - пишет издание.

Принцы Гарри и Уильям с супругами Меган Маркл и Кейт Миддлтон (фото: royal.gov.uk)

К слову, ранее мы уже писали, что Кейт Миддлтон часто предпочитает коммерческие рейсы, хотя по рангу семейство Кембриджей имеет полное право на частные перелеты, в отличие от герцогов Сассекских.

Стоит отметить, чот билет на рейс составил около 72 фунтов стерлингов, тогда как оренда частного самолета оценивается в 20 тисяч фунтов.

Королева Елизавета II с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом (фото: GettyImages)

Летний отпуск Британской королевской семьи в этом году получился довольно скандальным. Так, новая волна слухов о размолвке между Кембриджами и Сассексами вспыхнула после того, как стало известно, что они отправятся в Шотландию в разное время, а также будут жить в разных домах.

Ранее мы писали, что Меган Маркл и принц Гарри хотят большую семью. Эксперты прогнозируют, что герцоги Сассекские могут объявить о беременности Меган уже до конца 2019 года.