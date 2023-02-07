"Називали українцем": у Росії побили дитину за жовто-сині санчата

У Росії маленького хлопчика побили за кольор його санчат. Вони були синьо-жовтими.
Про інцидент у Кіровській області повідомили у Telegram-каналі Baza.
За словами матері, це зробили інші діти через колір "ватрушки" її сина.
Жінка розповіла, що з гірки син повернувся із синцем під оком. Коли вона спитала, де він його отримав, то хлопчик розповів, що на гірці його побили інші діти. Вони назвали дитину "українцем" через ватрушку у синьо-жовтих кольорах.
Зазначається, що мама постраждалої дитини не зверталася до поліції, проте там все одно розпочали перевірку.
Як повідомляє одне із росЗМІ, учасники бійки вже дали свідчення.
Мама побитої дитини розповіла, що батьки нападників вже вибачилися за інцидент.
Як ми раніше повідомляли, у Таїланді росіянка відкусила туристці частину пальця.
Читайте також, до яких країн Європи тепер не можуть потрапити росіяни.