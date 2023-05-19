Назар вже не відчував болю. Лікарі дивом поставили на ноги воїна ЗСУ, який вижив під "гранатопадом"

Спраглий до життя воїн ЗСУ Назар Мартин в бою отримав тяжке поранення в хребет, після чого нічого не відчував нижче пояса. Але львівським лікарям дивом вдалось поставити бійця на ноги.
Історією українського воїна поділились в Першому медичному об'єднанні Львова.
Назар до повномасштабного вторгнення працював будівельником. У вересні минулого року його мобілізували до війська. Служив на Донеччині.
Важке поранення армієць отримав в бою, коли заступав на позицію. Шлях до окопу прострілював ворог. Коли до укриття лишалися лічені метри, біля Назара пролунав вибух.
Осколок від боєприпасу влучив в хребет. Воїн упав і зрозумів, що нічого не відчуває нижче пояса. Спершу подумав, що йому відірвало ноги. З останніх сил на руках поранений захисник поповз в бік окопу.
Раптом з’явився ворожий дрон і почав скидати гранати на військового. Спина та ноги були посічені. Назар каже, що вже не відчував болю.
"Я просто стискав зуби і молився", - сказав захисник.
Боєць лежав сам-один протягом 16 годин, поки на допомогу йому не прийшли побратими. Вони чотири години тягли його до точки евакуації, де передали парамедикам.
Вони довезли пораненого в найближчий медпункт, де він отримав першу допомогу.
Звідти військового відправили до Дніпра. Він переносив операцію за операцією. Місцеві лікарі зберегли Назарові життя.
Коли їм це вдалося, солдата відправили далі у Львів. Вже там нейрохірурги витягли зі спини бійця осколок, який і знерухомив його ноги.
У реабілітації воїн випередив найоптимістичніші прогнози медиків, оскільки вони думали, що на те аби чоловік зміг сидіти, підуть місяці.
Захисник сів вже наступного дня після операції на хребті. І незабаром вже навіть ходив на милицях.
Реабілітація захисника у центрі "Незламні" триває. Назар продовжує займатися з фізичним терапевтом.
Завдяки тренуванням він уже може подолати відстань у 4000 кроків та займається на біговій доріжці. Мрія Назара - повернутися до професії будівельника.
36-річний Назар Мартин має дружину та донечок-двійнят (фото: facebook.com/1tmolviv)
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