Найжахливіша записка 18 століття. Жінка навіки вишила слова кохання людським волоссям

Чоловік Анни Марії, Джеймс Редкліфф, третій граф Дервентвотер, був страчений 24 лютого 1716 року за участь у повстанні якобітів 1715 року. Джеймс та інші повстанці намагалися та не змогли позбавити влади сина скинутого католика, і новоспечений король повернувся на трон.

Джеймса схопили та відправили у Лондонський Тауер - чекати своєї страти через обезголовлення. Його дружина, Анна Марія, часто його провідувала, а Джеймс писав коханій листи, в яких називав її "найдорожчим скарбом світу" і закликав бути мужньою, не піддаватися меланхолії.

На момент страти Джеймсу було всього 26 років. Його серце після страти було відправлено в августинський монастир. Анні Марії віддали тільки його тіло - з пришитою головою.

Історики вважають, що саме це дало можливість дружині зберегти його волосся - у той час взяти пасма волосся та зберігати їх у медальйоні було звичайною справою.

Але, як виявилося, волосся страченого чоловіка вона зберегла не тільки для цього. Після страти чоловіка вона сіла за вишивку. Але інструменти були незвичні - вона використала простирадло з камери Джеймса у Тауєрі для основи, а замість ниток взяла пасма свого волосся та волосся чоловіка.

"Це вишите простирадло - надзвичайний предмет, на створення кого були б потрібні місяці, а може навіть роки. Турбота та відданість говорять про особисте спустошення та чудовий характер Анни - її рішучість захищати пам'ять про свого чоловіка ще довго після його смерті", - розповіла куратор соціальної історії Лондонського музею Беверлі Кук.

Простирадло, вишите людським волоссям (фото: Лондонський музей)

До речі, на думку істориків, саме на цьому простирадлі Джеймс та Анна Марія могли зачати свою другу дитину. Але довести цей факт неможливо.

Беверлі Кук припускає, що для вишивки Анна Марія використовувала не тільки своє волосся, а й Джеймса - оскільки вишивка виглядає на два кольори. Інші прикраси - квіти, листя та вінок у формі серця. На відміну від самого послання, ці доповнення вишиті лляною ниткою.

Анна Марія Уебб та Джеймс Редкліфф одружилися в 1712 році. У шлюбі в них народилося двоє дітей - син Джон та донька Анна. До речі, Анна народилася саме в 1716 році, після страти свого батька.

Джеймс та Анна Марія Редкліфф зі старшим сином (фото: Вікіпедія)

Леді Дервентвотер разом з дітьми втекла до Брюсселя у 1721 році, де хотіла виховати своїх дітей католиками. Однак вона померла у 1723 році від віспи.

Але простирадло, яке вишила Анна Марія в знак пам'яті та кохання до свого чоловіка Джеймса, збереглося. Покоління прихильників Редкліффа та інших активістів охороняли та берегли його протягом століть, а у 1934 році його викупив Лондонський музей.

Простирадло з вишивкою людським волоссям стало найжахливішою любовною запискою 18 століття і частиною жорстокої історії Англії. Тільки у 2022 році в музею вирішили показати це простирадло та виставили його на виставці "Страти".