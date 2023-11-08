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Найвизначніші ролі секс-символа всіх часів Алена Делона

Найкращі ролі Алена Делона (фото: Кіноріум)
Автор: Юлія Любченко

Ален Делон і досі є секс-символом, якого і сьогодні можна побачити в стильних елегантних костюмах та спокусливо розстібнутих сорочках. Жіінки божеволіли від його акторської гри та зовнішності.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало найвизначніші ролі Алена Делона та залюбки ділиться з вами своїм списком.

Під час підготовки матеріалу були використані джерела: Кіноріум.

Повна схожість 

В центрі сюжету постає телеведучий Седрік Сен-Геранд відомий під сценічним псевдонімом CSG - зірка на національному телеканалі, улюбленець публіки. Він та його програма дуже успішні. Це розпалює ревнощі в інших.

Найцікавіші ролі Алена Делона (фото: Кіноріум)

На яскравому сонці 

У фільмі цьому Ален Делон зіграв роль Тома Ріплі й зберіг статус актора, який неймовірно втілив цього персонажа. Йому вдалося з легкістю зіграти цю роль, зважаючи на те, що він чарівний і харизматичний чоловік.

Найцікавіші ролі Алена Делона (фото: Кіноріум)

Мосьє Кляйн

У містичній драмі Делон зіграв апатичного торговця мистецтвом, який використовує переслідуваних нацистською Німеччиною євреїв.

Найцікавіші ролі Алена Делона (фото: Кіноріум)

Випадковий чоловік 

Тут секс-символ всіх часів зіграв головну роль.  А також у центрі сюжету постає молода шеф-редактор модного журналу повинна розлучитися зі своїм колишнім, непомітно для її нинішнього кавалера, який недавно зробив їй пропозицію. 

Найцікавіші ролі Алена Делона (фото: Кіноріум)

Астерікс на Олімпійських іграх

В цій стрічці режисер зіграв роль Юліуса Цезаря. Це третій фільм, знятий за мотивами коміксів про Астерікса та Обелікса, на основі повісті Астерікс на Олімпійських іграх.

Найцікавіші ролі Алена Делона (фото: Кіноріум)

Басейн

Це стильний французький трилер, який запам’ятовується завдяки візуальним ефектам і деяким відвертим для свого часу сценам. Тут актор разом з Ромі Шнайдер зіграли пару закоханих у відпустці. 

Найцікавіші ролі Алена Делона (фото: Кіноріум)

Френк Ріва 

Сценарист грає роль комісара поліції Френка Ріва, який подав у відставку і зажив на задоволення на Багамських островах. Але його життя не стало спокійним навіть після звільнення з улюбленої роботи, якій він присвятив все життя. 

Найцікавіші ролі Алена Делона (фото: Кіноріум)

Раніше ми писали про те, як Ален Делон напам'ять прочитав уривок із "Заповіту" Шевченка.

Також читайте наш матеріал про те, що зірка українських серіалів розповіла про агресивного "актора".

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