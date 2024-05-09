Найтоксичніші хлопці за знаком Зодіаку: хто серед них

Овен

Овен - домінантний і запальний хлопець, який відчуває потребу завжди контролювати ситуацію - і в стосунках також.

Він схильний виплескувати своє розчарування і лють на партнері, особливо коли справи в його професійному житті йдуть не дуже добре, не гребуючи кричати на свою другу половинку. Однак Овен очікує, що його швидко пробачать.

Крім цього, зарозумілість Овна може бути виснажливою. Коли ви спробуєте висловити свої емоції або його нездатність задовольнити ваші емоційні потреби, Овен звинуватить вас у тому, що ви "вибаглива" і "контролюєте".

Адже хлопець знаку Зодіаку Овен може цінувати своє его більше, ніж серце коханої людини, тому він перекроює події так, щоб вони відповідали його уявленням і були йому вигідні.

Рак

Не дозволяйте чутливості Рака ввести вас в оману, це один з найбільш емоційно маніпулятивних знаків Зодіаку.

Раки не нехтують тиском на почуття провини, мовчазним ігноруванням, перепадами настрою або пасивно-агресивною поведінкою, щоб отримати те, чого вони хочуть.

Насамперед хлопці знаку Зодіаку Рак добре розуміють людей і вміють передбачати реакцію оточення, тому будуть використовувати це для своєї вигоди.

Вони використовують цю тактику і для того, щоб контролювати кожен аспект стосунків - від того, з ким спілкується їхня партнерка, до того, що вона робить і що одягає.

Попри те, що насправді Раки можуть бути глибоко невпевненими в собі і боятися втратити свою кохану, цей страх проявляється підступними і нездоровими способами.

Водолій

Водолію надзвичайно важко встановити емоційний зв'язок, і навіть коли він впускає вас у свою душу, завжди здається, що він щось приховує.

Хлопець знаку Зодіаку Водолій завжди буде обирати, які сторони себе показати і чим поділитися, адже вважає, що є речі, які краще тримати при собі, іноді навіть на шкоду партнерці.

До того ж Водоліям потрібен простір і час наодинці для відпочинку і роботи, що зазвичай нормально - проте вони потребують цього надмірно, без пояснень і вибачень.

В один момент він обожнює вас і змушує відчувати себе найособливішою людиною у світі, а в наступний - відсторонюється і змушує вас почуватися нікчемною.

Якщо намагатися висловити своє розчарування, він поводиться майже нетерпляче до емоцій партнерки, знецінюючи її переживання. На вперту думку Водолія, він не робить нічого поганого.