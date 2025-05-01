Найстарша жінка у світі померла у віці 116 років: хто став її наступницею

Новою найстарішою жінкою у світі стала британка з графства Суррей - Етель Мей Катерхем. Зараз Етель проживає у будинку для літніх людей Hallmark Lakeview у Лайтвотері, графство Суррей.

21 серпня 2024 року британці виповнилося 115 років і вона стильно відсвяткувала свій ювілей. До 116 років їй залишилося декілька місяців.

Етель Мей Катерхем народилася 21 серпня 1909 року в Шиптон-Беллінгері, Гемпшир. Вона має ще один цікавий титул - остання жива піддана короля Едуарда VII. Етель святкує своє 115-річчя (фото: скриншот)

Варто додати, що у 2024 році Етель стала лише третьою британкою, яка досягла 115 років.

В 18 років Етель влаштувалася на роботу доглядальниці у родині військових в Індії, де прожила три роки. У 1931 році вона повернулася до Британії та зустріла свого майбутнього чоловіка Нормана на вечірці.

У 1933 році вони одружилися в Солсберійському соборі, де Норман був хористом. Пізніше він став підполковником Королівського армійського платіжному корпусу і подружжя жило в Гарнемі. Згодом Етель разом з чоловіком поїхала спочатку у Гонконг, а потім на Гібралтар. Етель з родиною (скриншот)

В Гонконзі Етель заснувала дитячий садочок для викладання англійської мови. На Гібралтарі у подружжя народилося двоє доньок, які вже виховувалися в Англії.

Зараз в Етель велика родина: дві доньки, троє онучок та п'ятеро правнуків. Своє довголіття жінка пояснює дуже просто - стійкістю та здатністю до адаптації.