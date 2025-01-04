Найстаріша жінка у світі померла у віці 116 років: що про неї відомо

У Японії померла володарка титулу найстарішої жінки у світі Томіко Ітоока, якій було 116 років Причиною смерті лікарі назвали поважний вік рекордсменки.

Що відомо про найстарішу жінку світу та її смерть, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Kyodo.

Томіко Ітооко народилася 23 травня 1908 року в місті Осака, Японія. Вона стала другою з трьох дітей у родині. В юності Томіко займалася волейболом, у спеціалізованій школі для дівчаток.

Заміж вона вийшла у 20 років і народила чотирьох дітей, які згодом подарували рекордсменці багато онуків та правнуків. Перша дитина у неї з'явилася у 21 рік і всього у шлюбі з чоловіком вона мала двох синів та двох доньок.

Під час Другої світової війни Томіко довелося керувати японським офісом текстильної фабрики свого чоловіка та поєднувати роботу й виховання чотирьох дітей.

У 1979 році вона стала вдовою і понад 10 років жила сама у рідному місті префектури Нара. Одне з захоплень Томіко було скелелазіння. Вона навіть у вже поважному віці неодноразово піднімалася на легендарні гори Нідзьо та Онтаке.

Онтаке - другий за величиною вулкан в Японії з висотою понад 3000 метрів і рекордсменка піднялася на вершину двічі. У 80 років Томіко здійснила паломництво 33 буддійськими храмами в регіоні Кансай.

Найбільшим досягненням жінки стало те, що вона у віці 100 років піднялася довгими кам'яними сходами святині Ашії та вклонилася на вершині. При цьому Томіко не використовувала навіть тростину.

Томіко Ітооко у віці 100 років (фото: LongeviQuest)

Одним з найулюбленіших місць рекордсменки був храм Якусідзі в префектурі Нара, і їй дуже подобалося писати сутри.

У віці 110 років Томіко переїхала жити до будинку престарілих в місті Асія. Вона перенесла важкий грип декілька років тому, але здолала важку хворобу.

До останніх днів жінка чітко спілкувалася з рідними та персоналом закладу, хоч вже й часом мала поганий слух.

Титул найстаршої жінки вона отримала 12 грудня 2023 року й одночасно Томіко стала сьомою японкою, яка досягла віку в 116 років. Також вона була 24 людиною з найбільшою довжиною віку в історії людства. У серпні 2024 року вона здобула титул найстаршої людини світу за версією Книги рекордів Гіннеса.

Як повідомили представники будинку престарілих в Асії, рекордсменка тихо пішла вночі 29 грудня. Причиною смерті стала старість.