Найсексуальніший чоловік 2024 року за версією People. Хто він?

Хто такий Джон Кразінські

Джон Кразінські - 45-річний американський актор, режисер та сценарист. Найбільшу популярність йому принесла роль Джима Гелперта у телесеріалі "Офіс".

Також глядачі можуть пам'ятати його по кінофільмах "У дорозі", "Кохання поза правилами", "Відпустка за обміном", "13 годин: Таємні воїни Бенгазі", "Тихе місце", Джек Раян", "Ліцензія на одруження", "Всі люблять китів", "Наречений напрокат" та "Як усе заплутано".

Джон Кразінські - найсексуальніший чоловік 2024 року (фото: instagram.com/johnkrasinski)

Батько актора - польсько-американський лікар, мати - наполовину ірландка, наполовину американка. Джона та його двох старших братів Кевіна та Пола виховували у римо-католицькій вірі.

У юності майбутня зірка кіно викладав англійську мову у Коста-Ріці, а згодом Джон вступив до Браунського університету, де вивчав театральне мистецтво разом з Лоурі Маршалом та Джоном Емігом.

У 2001 році він закінчив університет з відзнакою та отримав професію драматурга. Але пізніше він отримав ще одну освіту - у Національному театральному інституті у Фотерфорді, Коннектикут. Також він вчився у Королівській Шекспірівський Компанії та Акторському центрі в Нью-Йорку.

Джон Кразінські - найсексуальніший чоловік 2024 року (фото: instagram.com/johnkrasinski)

Після закінчення навчання Джон Кразінські зіграв у декількох телевізійних шоу, знявся у рекламі та грав у не бродвейських театральних виставах. Щоб вистачало на життя - підробляв офіціантом.

Зараз у його житті багато зйомок, він грав епізодичні ролі у багатьох серіалах, фільмах, працював разом з Дрю Беррімор, Джорджем Клуні та Рене Зеллвегерр.

Варто зазначити, що саме Кразінські був одним з основних кандидатів на роль Капітана Америки у фільмі "Капітан Америка": Перший месник", але роль віддали Крісу Евансу.

У листопаді 2008 року Кразінські почав зустрічатися з британською актрисою Емілі Блант. 10 липня 2010 року пара одружилася в Італії й на їхній весільній церемонії було багато зірок. У шлюбі зірок народилося двоє дітей.

Джон Кразінські та Емілі Блант (фото: instagram.com/johnkrasinski)

Титул найсексуальнішого чоловіка

Напередодні нагороди дружина Джона, акторка Емілі Блант, жартувала, що обклеїть дім шпалерами з обкладинкою глянцю, якщо чоловік отримає нагороду. І вона дуже зраділа, коли взнала про номінацію.

Сам актор був дуже здивований і навіть спантеличений. Він зізнався, що у нього "нуль думок" на цю тему.

"Я не прокидаюся з думкою: "Невже це той день, коли мене попросять стати найсексуальнішим чоловіком планети?". І все ж це був день, коли ви, народе, зробили це. Ви дійсно підняли планку для мене", - так він відреагував на свій новий титул.

Джон Кразінські у серіалі "Офіс" (фото: kinorium.com)

Варто додати, що 45-річний актор вважає за краще бути просто чоловіком та батьком, який переглядає документальні фільми Netflix і насолоджуватися казками на ніч зі своїми дітьми.

Зараз він живе з красунею-дружиною Емілі Блант у Брукліні. Донці Хейзел - 10 років, а Вайолет - 8 років.

"Це те прекрасне, що коли ти одружений з кимось, ти постійно вчишся, змінюєшся та розвиваєшся. І мені так пощастило пройти через усе це разом з нею", - так він каже про свою дружину.

Зараз Джон активно розвивається як сценарист і навіть здобув славу одного з найкращих сценаристів Голлівуду.