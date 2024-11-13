Найсексуальніший чоловік 2024 року за версією People. Хто він?

Актор Джон Кразінські був обраний найсексуальнішим чоловіком 2024 року. Зірка серіалів був дуже здивований своїм новим титулом та навіть подумав, що це розіграш.

Що відомо про найсексуальнішого чоловіка 2024 року та як він виглядає, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на журнал People.

Хто такий Джон Кразінські

Джон Кразінські - 45-річний американський актор, режисер та сценарист. Найбільшу популярність йому принесла роль Джима Гелперта у телесеріалі "Офіс".

Також глядачі можуть пам'ятати його по кінофільмах "У дорозі", "Кохання поза правилами", "Відпустка за обміном", "13 годин: Таємні воїни Бенгазі", "Тихе місце", Джек Раян", "Ліцензія на одруження", "Всі люблять китів", "Наречений напрокат" та "Як усе заплутано".

Джон Кразінські - найсексуальніший чоловік 2024 року (фото: instagram.com/johnkrasinski)

Батько актора - польсько-американський лікар, мати - наполовину ірландка, наполовину американка. Джона та його двох старших братів Кевіна та Пола виховували у римо-католицькій вірі.

У юності майбутня зірка кіно викладав англійську мову у Коста-Ріці, а згодом Джон вступив до Браунського університету, де вивчав театральне мистецтво разом з Лоурі Маршалом та Джоном Емігом.

У 2001 році він закінчив університет з відзнакою та отримав професію драматурга. Але пізніше він отримав ще одну освіту - у Національному театральному інституті у Фотерфорді, Коннектикут. Також він вчився у Королівській Шекспірівський Компанії та Акторському центрі в Нью-Йорку.

Джон Кразінські - найсексуальніший чоловік 2024 року (фото: instagram.com/johnkrasinski)

Після закінчення навчання Джон Кразінські зіграв у декількох телевізійних шоу, знявся у рекламі та грав у не бродвейських театральних виставах. Щоб вистачало на життя - підробляв офіціантом.

Зараз у його житті багато зйомок, він грав епізодичні ролі у багатьох серіалах, фільмах, працював разом з Дрю Беррімор, Джорджем Клуні та Рене Зеллвегерр.

Варто зазначити, що саме Кразінські був одним з основних кандидатів на роль Капітана Америки у фільмі "Капітан Америка": Перший месник", але роль віддали Крісу Евансу.

У листопаді 2008 року Кразінські почав зустрічатися з британською актрисою Емілі Блант. 10 липня 2010 року пара одружилася в Італії й на їхній весільній церемонії було багато зірок. У шлюбі зірок народилося двоє дітей.

Джон Кразінські та Емілі Блант (фото: instagram.com/johnkrasinski)

Титул найсексуальнішого чоловіка

Напередодні нагороди дружина Джона, акторка Емілі Блант, жартувала, що обклеїть дім шпалерами з обкладинкою глянцю, якщо чоловік отримає нагороду. І вона дуже зраділа, коли взнала про номінацію.

Сам актор був дуже здивований і навіть спантеличений. Він зізнався, що у нього "нуль думок" на цю тему.

"Я не прокидаюся з думкою: "Невже це той день, коли мене попросять стати найсексуальнішим чоловіком планети?". І все ж це був день, коли ви, народе, зробили це. Ви дійсно підняли планку для мене", - так він відреагував на свій новий титул.

Джон Кразінські у серіалі "Офіс" (фото: kinorium.com)

Варто додати, що 45-річний актор вважає за краще бути просто чоловіком та батьком, який переглядає документальні фільми Netflix і насолоджуватися казками на ніч зі своїми дітьми.

Зараз він живе з красунею-дружиною Емілі Блант у Брукліні. Донці Хейзел - 10 років, а Вайолет - 8 років.

"Це те прекрасне, що коли ти одружений з кимось, ти постійно вчишся, змінюєшся та розвиваєшся. І мені так пощастило пройти через усе це разом з нею", - так він каже про свою дружину.

Зараз Джон активно розвивається як сценарист і навіть здобув славу одного з найкращих сценаристів Голлівуду.