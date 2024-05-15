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Найрозповсюдженіші міфи про секс: а у що вірите ви?

Міфи про секс (фото: Getty images)
Автор: Юлія Любченко

Навколо цікавої теми сексу, існує багато міфів, які, якщо чесно, лише псують та ускладнюють життя багатьох пар та самотніх людей.

Про найрозповсюдженіші з них, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на портал Спільнота українських лікарів в Instagram.

МІФ 1. Без оргазму не буде вагітності

Зовсім ні, зачаття й оргазм, ніяк не повʼязано. Оргазм - то про клітор, а зачаття - про злиття клітин (гамет). В нас і так погана ситуація зараз з народжуваністю, ще це - то взагалі була б катастрофа, на жаль. Тому, жінки, не забувайте про насолоду.

Міф 2. Менструація, секс та вагітність не поєднується

Ні, ще як поєднується. Хоч і завагітніти під час менструації ймовірність нижча, але вона все одно є. Тому, якщо є бажання та потяг до партнера для сексу - не забувайте про захист, якщо не бажаєте стати батьками через 9 місяців.

Міф 3. Душ стане на захист від вагітності

Це дійсно міф, ми вже розповідали вище про принцип GPS і самонаведення сперматозоїда до яйцеклітини. Тому душ не завадить цьому, а призвести до запальних захворювань піхви чи баквагінозу - може.

Міфи про секс (фото: Getty images)

Міф 4. Секс провокує інфаркт 

НІ, бо секс (яким би він не був) є фізичною активністю. Тому, як спорт, він зміцнює серцево-судинну систему, що по суті є профілактикою інфаркту.

Міф 5. Секс у воді запобігає вагітності 

НІ. Це як душ після сексу. Вода навколо нас не захищає від просування сперматозоїдів і не вбиває їх, а отже - не запобігає вагітності. Вагітності запобігає тільки зручний для вас та підібраний метод контрацепції.

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