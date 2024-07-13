"Найпотворніший" собака знявся в "Дедпулі" і вже "засвітився" з Рейнольдсом на червоній доріжці (фото)

Собака Пеггі - помісь мопса та китайської хохлатої. У Великій Британії його називають "найпотворнішим", проте це не завадило йому отримати роль у новій частині "Дедпула".

Пеггі зіграла "напарницю" головного героя. У фільмі її звуть "Догпул". І нещодавно песик "засвітився" на червоній доріжці.

Собака з'явилася на допрем'єрному показі разом із Рейнольдсом та Джекманом. При цьому Пеггі вбрали в костюм помічниці Дедпула.

Собака привернув чимало уваги. Актори тримали його на руках, позували перед камерами. І, зважаючи на все, Пеггі задоволена раптовою популярністю. Вона впевнено трималася і веселила всіх навколо.

"Це кохання з першого погляду", - висловився про Пеггі Рейнольдс.

Господиня собаки пишається нею і зазначає, що не ображається, коли її вихованця називають "найпотворнішим". За словами власниці, вона чудово розуміє, що таке "звання" більш жартівливе, аніж образливе.

Що відомо про нову частину "Дедпула"

Офіційну прем'єру фільму "Дедпул і Росомаха" заплановано на 25 липня. Фани були приємно вражені, коли дізналися, що в новій частині з'явиться Джекман. Легендарного Росомаху навіть не могли уявити в сюжеті, але трейлер вийшов справді інтригуючим.

"Кожен заслуговує на щасливий кінець", - такий слоган отримав новий супергеройський екшн від Marvel.

"Дедпул та Росомаха" - український трейлер