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"Найпотворніший" собака знявся в "Дедпулі" і вже "засвітився" з Рейнольдсом на червоній доріжці (фото)

Рейнольдс, Джекман та собака Пеггі (фото: Getty Images)
Автор: Поліна Іваненко

У Лондоні відбувся допрем'єрний показ нової частини "Дедпула". У ньому знялися не лише Райан Рейнольдс та "Росомаха" Г'ю Джекман. Роль отримав ще й "найпотворніший" собака Великобританії.

Як виглядає "найпотворніший пес" і яку роль він отримав у "Дедпулі", розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Собака Пеггі - помісь мопса та китайської хохлатої. У Великій Британії його називають "найпотворнішим", проте це не завадило йому отримати роль у новій частині "Дедпула".

Пеггі зіграла "напарницю" головного героя. У фільмі її звуть "Догпул". І нещодавно песик "засвітився" на червоній доріжці.

Собака з'явилася на допрем'єрному показі разом із Рейнольдсом та Джекманом. При цьому Пеггі вбрали в костюм помічниці Дедпула.

Собака привернув чимало уваги. Актори тримали його на руках, позували перед камерами. І, зважаючи на все, Пеггі задоволена раптовою популярністю. Вона впевнено трималася і веселила всіх навколо.

 

"Це кохання з першого погляду", - висловився про Пеггі Рейнольдс.

Господиня собаки пишається нею і зазначає, що не ображається, коли її вихованця називають "найпотворнішим". За словами власниці, вона чудово розуміє, що таке "звання" більш жартівливе, аніж образливе.

Що відомо про нову частину "Дедпула"

Офіційну прем'єру фільму "Дедпул і Росомаха" заплановано на 25 липня. Фани були приємно вражені, коли дізналися, що в новій частині з'явиться Джекман. Легендарного Росомаху навіть не могли уявити в сюжеті, але трейлер вийшов справді інтригуючим.

"Кожен заслуговує на щасливий кінець", - такий слоган отримав новий супергеройський екшн від Marvel.

"Дедпул та Росомаха" - український трейлер

 

До речі, раніше ми розповідали, як виглядає "найпотворніший собака", який переміг на конкурсі цього року.

Крім цього, нещодавно ми назвали 7 фільмів про подорожі в часі, від яких ви затаїте подих.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Daily Mail, Empire, Instagram Рейнольдса.

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